La rivelazione di Patrizia Rossetti

In questi giorni il pubblico sta seguendo con attenzione tutto quello che accade nella casa del Grande Fratello Vip 7 e nonostante sia trascorsa una sola settimana dall’inizio del reality, i Vipponi si stanno già mettendo in gioco. A far parte del cast quest’anno come sappiamo c’è anche Patrizia Rossetti, che proprio nelle ultime ore ha svelato un retroscena che non è passato inosservato. Mentre chiacchierava con alcuni dei suoi compagni, la conduttrice ha tirato in ballo nientemeno che Maria Teresa Ruta. Ma come mai e cosa ha raccontato la Vippona? Andiamo a scoprirlo.

Patrizia Rossetti ha ammesso che poco prima del suo ingresso al GF Vip ha avuto modo di parlare proprio con la sua collega. A quel punto la Ruta, stando alle sue parole, le avrebbe dato dei consigli su come affrontare il reality. Maria Teresa avrebbe infatti suggerito a Patrizia di litigare, anche se per finta, per avere delle clip in puntata. Queste le dichiarazioni della Rossetti in merito, che tuttavia ha ammesso di non voler seguire il consiglio della Ruta:

“Mi ha detto: ‘fai finta di litigare con qualcuno e ti prendi le clip’. Sai come le ho risposto? Che non me ne frega un ca**o. Io faccio come mi pare, voglio essere me stessa, delle clip non me ne frega niente. La mia cara collega Ruta. No, io non la saluto, perché non farò mai quello che ha fatto lei. Ci rispettiamo, ma abbiamo due caratteri agli antipodi. Io non fingo, non racconto ca**ate per fare le clip, non litigo per finta. Non me ne frega niente delle clip, io voglio andare d’accordo con gli amici. Mi ha detto di parlare sempre, ma più di così?”.

Lunedì Mtr darà da mangiare di nuovo agli uccellini in giardino, e non solo a loropic.twitter.com/oymKfpq6EI — Paola. (@Iperborea_) September 24, 2022

Cosa accadrà a questo punto? Maria Teresa Ruta deciderà di replicare alle dichiarazioni di Patrizia Rossetti? Non resta che attendere per scoprirlo.

