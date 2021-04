2 La somiglianza maestra-allieva

Serena Marchese è l’ultima allieva della maestra Alessandra Celentano rimasta ancora in gioco. La ballerina siciliana è stata scelta dalla “terribile” insegnante di Amici in corsa, a poche settimane dall’avvio del serale. All’interno del talent show di successo condotto da Maria De Filippi, Serena ha mostrato in scena diverse tipologie di coreografie non sottraendosi mai alle sfide impegnative che la sua maestra le ha fatto affrontare in prima persona.

Durante le puntate infatti la Celentano ha “utilizzato” il talento della Marchese per dimostrare la poca attitudine alla danza (a suo dire) delle due allieve di Lorella Cuccarini, Rosa Di Grazia e Martina Miliddi. Con entrambe le rivali fuori dai giochi però non sono terminate le sfide della Marchese, che anche nel corso della sesta puntata ha dovuto subire il guanto di sfida questa volta lanciato dalla conduttrice e showgirl. Intanto sul web continuano ad aumentare i sostenitori di Serena e della sua attitudine ad affrontare qualsiasi coreografia le viene proposta a testa bassa e con impegno e dedizione.

Intanto nelle ultime ore sul web è spuntata una foto di qualche anno fa di Alessandra Celentano in cui quest’ultima somiglia in maniera particolare a Serena. Gli scatti sono questi che vi mostriamo qui in alto. Nella foto la maestra ha un lungo capello riccio e scuro esattamente come quello della ballerina siciliana. In molti su Twitter hanno commentato la forte somiglianza fisica tra le due. “Impressionante”, scrive qualcuno. “Sembrano mamma e figlia”, suggerisce un altro utente.

Auguriamo a Serena di emulare la fenomenale carriera della sua insegnante e di ritrovarla nelle migliori compagnie di danza. Intanto all’interno della scuola la taciturna danzatrice si è raccontata a Maria De Filippi e ha aperto il cuore ad un segreto del suo passato.

Ecco di cosa parliamo