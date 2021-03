Chi è Serena Marchese di Amici 20? Età e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Serena Marchese, ballerina di Amici 20, dall’età, al percorso nel talent show, a dove seguirla sui social e Instagram.

Chi è Serena Marchese

Serena Marchese età e biografia

Scopriamo quello che c’è da sapere sulla biografia di Serena Marchese. La ballerina di Amici 20 nasce nel 2000 a Siracusa. La sua età è dunque di 20 anni.

Tuttavia non sappiamo con esattezza la data di nascita esatta, e le informazioni circa il suo peso e la sua altezza.

Sappiamo tuttavia che Serena è la minore di tre figli. Anche sulla sua vita privata non si hanno molte informazioni, essendo la ballerina molto riservate.

Scopriamo però quello che c’è da sapere sulla sua carriera.

Carriera

Vediamo le notizie in merito alla carriera di Serena Marchese

La ballerina di Amici 20 scopre l’amore per la danza all’età di due anni e mezzo, e qualche tempo fa ha avuto modo di esibirsi con un passo a due durante una puntata di Domenica In. Ma non solo. Successivamente infatti Serena ha anche preso parte al programma Sicilia Cabaret, in onda su Rai 2.

E non è tutto. La Marchese ha ballato anche durante un concerto di Andrea Bocelli.

Ma vediamo adesso dove poter seguire Serena di Amici 20 sui social.

Dove seguire Serena di Amici 20: Instagram e social

In molti si chiedono dove è possibile seguire Serena Marchese sui social, in particolar modo su Instagram.

La ballerina di Amici 20 ha come ogni ragazza della sua età un profilo attivo, che vanta oltre 22 mila follower.

Proprio su Instagram la Marchese condivide i momenti più bella della sua vita privata e della sua quotidianità.

Scopriamo anche quello che c’è da sapere sull’arrivo di Serena ad Amici 20.

Serena Marchese ad Amici 20

A febbraio 2021 per Serena Marchese arriva un’enorme possibilità. Alessandra Celentano infatti nota la ballerina e decide di concederle un banco nella scuola di Amici 20. La professoressa tuttavia propone agli autori e agli altri insegnanti di dare direttamente un posto a Serena all’interno del talent, senza dunque affrontare una sfida.

A quel punto la redazione ha deciso che la Celentano avrebbe dovuto chiedere il consenso degli altri concorrenti. Tuttavia Alessandra ha precisato che, in caso di un riscontro negativo da parte degli allievi, avrebbe proposto una sfida e che a doversi sfidare con Serena sarebbe stata una tra Martina e Rosa.

A quel punto con 8 voti a favore e 7 contrari, la Marchese entra di diritto nella scuola di Amici 20!

Ma facciamo adesso la conoscenza degli altri concorrenti di questa edizione.

I concorrenti di Amici 20

Oltre a Serena Marchese a partecipare ad Amici 20 ci sono altri 16 concorrenti. Gli allievi di canto sono:

Gli allievi di ballo di Amici 20 sono invece:

Scopriamo ora quello che c’è da sapere sul percorso di Serena ad Amici 20.

Il percorso di Serena ad Amici 20

A febbraio 2021 inizia il percorso di Serena Marchese ad Amici 20. Fin da subito la ballerina ha conquistato il cuore del pubblico.

Attualmente Serena è in corsa per accedere al Serale. Riuscirà ad ottenere un posto per la fase finale del programma? Non sarà semplice ma proverà a dare tutto il meglio di sé. Grazie ad impegno e determinazione anche la ballerina è tra gli allievi che hanno ottenuto la maglia per la seconda fase di Amici 20.

Serena fa parte del Team di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

(IN AGGIORNAMENTO)

