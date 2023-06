NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Giugno 2023

Dopo essersi mostrata in foto in compagnia di un uomo, il web ha ipotizzato che Alessandra Celentano abbia un nuovo fidanzato

Nuovo amore per Alessandra Celentano?

In queste ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Alessandra Celentano. Come sappiamo da anni la maestra di Amici di Maria De Filippi è nel cuore del grande pubblico, e senza dubbio è una dei volti più amati del talent show. Oggi però proprio l’insegnante di danza è finita al centro del pettegolezzo. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando sia Alessandra che sua cugina Rosita hanno postato sui loro profili social delle foto in barca in compagnia di un uomo. A destare la curiosità del web però è stata la didascalia postata dalla maestra, che recita: “C’è qualcosa all’orizzonte”.

A quel punto i più hanno ipotizzato che la Celentano si fosse fidanzata e che avesse un nuovo amore. Tuttavia non è chiaro quello che starebbe accadendo. La stessa Rosita infatti su Instagram ha scritto: “Lo so…so perfettamente cosa state pensando…e avete ragione”. Il web così ha iniziato a immaginare che il misterioso uomo possa aver rubato il cuore a una delle due cugine, ma al momento non sappiamo qual è la verità.

Ma chi è l’uomo che è apparso in foto con Alessandra Celentano? Scopriamolo. La persona in questione si chiama Jose, ha origini spagnole ed è un vicino di casa di Rosita Celentano. Proprio quest’ultima qualche mese fa aveva presentato l’uomo sui social, e poco a poco i due si sono spesso mostrati insieme su Instagram.

Qualcuno dunque ha anche ipotizzato che Jose possa essere in realtà il nuovo compagno di Rosita, tuttavia precisiamo nuovamente che al momento si tratta di ipotesi del web. Non è escluso però che nelle prossime ore le cugine Celentano possano rompere il silenzio per fare chiarezza sulla situazione. Non resta che attendere quindi per scoprire quello che accadrà.