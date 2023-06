NEWS

Nicolò Figini | 27 Giugno 2023

Fedez

Gerry Scotti parla di Fedez

Diverso tempo fa Gerry Scotti è stato ospite di Fedez a Muschio Selvaggio e insieme avevano parlato di Strehler. Il rapper aveva ammesso di non conoscerlo e da quel momento sembrava che il conduttore continuasse a lanciargli delle frecciatine. Lo stesso Federico, infatti, se ne è lamentato nella puntata più recente del podcast. Si è chiesto come mai Gerry continuasse ad avercela con lui dopo quell’episodio.

Fino ad oggi il presentatore di Canale 5 non aveva mai commentato, ma raggiunto da TVBlog ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ha rivelato di essersi sentito con Fedez e ha tranquillizzato i fan in merito a questo presunto litigio di cui si è tanto chiacchierato:

“Mi sono sentito con Fedez ieri sera e volevo tranquillizzare tutto il mondo in fibrillazione per questo presunto litigio con Fedez: non esiste. Non vedo l’ora che mi richiami, lo farà tra un concerto e l’altro e io ci andrò. Non c’è stato alcun litigio con lui”.

Gerry Scotti, infatti, ha affermato di non avere mai insultato Fedez e non lo farà. Sono stati tanti altri a commentare quella faccenda, ma lui non ha detto nulla né in diretta né dopo. Tuttavia, ha confermato di aver dichiarato che ogni generazione ha la sua forma di ignoranza, compresa la sua: “Ho capito nel corso degli anni che non bisogna mai giudicare le persone dalle lacune che possono avere“.

Alla fine, quindi, Gerry ha affermato che con Federico tutto è stato chiarito e molto presto lo rivedremo a Muschio Selvaggio. Scotti ha anche promesso che interrogherà il rapper su Strehler ed è convinto che anche lui farà lo stesso:

“Lui farà a me una domanda altrettanto bastarda su uno che non conosco io e toccherà a me fare la figura dell’ignorante. Il bello di Muschio Selvaggio è proprio questo!”.

Queste le sue parole a TVBlog. Continuate a seguirci per tante altre news.