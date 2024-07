Non solo danza, ma anche affetto e così Alessandra Celentano ha pubblicato una foto con Isobel, Carola e Giulia Stabile

Momento di relax per Alessandra Celentano che si è immortalata con la sua assistente e tre amatissime ballerine di Amici: Giulia Stabile, Carola Puddu e Isobel Kinnear. La Maestra le ha definite le sue nipotine e lei si è chiamata nonna. Ecco la foto dove sono tutte sorridenti.

La foto in vacanza di Alessandra Celentano con Giulia, Isobel e Carola

Lo sappiamo tutti che Alessandra Celentano è molto esigente quando si parla di danza e sono pochi i ballerini passati dalla scuola di Amici che a lei sono veramente piaciuti e a cui ha fatto i complimenti. Qualcuno lo ha avuto nella propria squadra, altri no ma li ha comunque apprezzati.

Quindi i fan di tre ballerine in particolare passate proprio dal talent di Maria De Filippi saranno felici di vedere come la Celentano apprezzi ancora queste professioniste e che ha instaurato con loro un rapporto che va oltre il lavoro. Le ballerine in questione sono Carola Puddu, Isobel Kinnear e Giulia Stabile.

Le prime due sono state sue allievie, mentre la terza era di Veronica Peparini, vinse la sua edizione di Amici (la 20) e prese molti complimenti durante il percorso e al Serale dalla Maestra. Grazie al talent (dove Isobel e Giulia lavorano come professioniste) e a vari eventi della danza, ballerine e prof sono rimaste in ottimi rapporti e lo dimostra una foto che la stessa Alessandra Celentano ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

“Nonnina e nipotine adorate” è la frase che si legge ad accompagnare questo scatto davvero dolce. Insieme alla Celentano ci sono appunto Isobel, Giulia e Carola e anche Diana, assistente della Maestra.

La foto provenie da un momento di relax delle cinque ballerine che si trovano attualmente a Desenzano del Garda per l’evento annuale di danza organizzato da Kledi. Quindi hanno unito il lavoro alle vacanze.