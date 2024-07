Giornata speciale oggi per Claudio Santamaria. Il celebre e amato attore infatti compie 50 anni e sui social arriva la dolce e commovente dedica della moglie Francesca Barra, che con le sue parole fa emozionare il web.

La dedica di Francesca Barra per Claudio Santamaria

Sono ormai anni che Claudio Santamaria è uno dei nomi più celebri e noti del mondo del cinema italiano. L’attore infatti è da tempo nel cuore del grande pubblico e alcuni suoi ruoli sono diventati iconici. Oggi nel mentre è una giornata speciale e molto importante per Claudio. Santamaria infatti nella giornata odierna compie 50 anni e naturalmente sui social non sono tardati ad arrivare i sinceri auguri da parte dei fan. Ma non solo. A commuovere il web è stato in particolare il post di Francesca Barra, moglie dell’attore, che sui suoi profili ha scritto una bellissima dedica. Queste le dichiarazioni della giornalista:

“Auguri bene mio per i tuoi 50 anni. Ti conosco da quando eri adolescente: quanta strada hai fatto con lo stesso spirito indomito! Sempre più orgogliosa di ogni tuo passo e di esserti accanto. Con tutto l’amore che ho, con le rughe e i capelli bianchi che verranno”.

Come i ben informati sapranno, solo qualche ora fa proprio Claudio Santamaria e Francesca Barra hanno anche festeggiato il loro settimo anniversario di matrimonio. La coppia, a oggi una delle più belle e affiatate del mondo dello spettacolo, ha così celebrato questo importante traguardo e sempre la giornalista sui social ha dichiarato:

“C’è solo una domanda che dobbiamo farci (e solo noi): lo rifaresti? Ed è sempre e solo sì la risposta. Buon anniversario di matrimonio amore mio, per quelle piccole ed insieme enormi sfide che affrontiamo uniti. Grazie per tutto ciò che abbiamo costruito e per tutto quello che ancora- fortunatamente – sogniamo”.