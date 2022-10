Alessandra Mussolini rende omaggio a Milva e si prende una standing ovation dal pubblico

Per la quarta puntata di Tale e quale show 2022 Alessandra Mussolini ha dovuto imitare Milva. Ecco la sua performance.

Alessandra Mussolini come Milva nella quarta puntata di Tale e quale

Un grande rivelazione di questo Tale e quale show 2022 è Alessandra Mussolini che si è messa estremamente in gioco imitando cantanti molto diverse tra loro e ognuna iconica per un motivo diverso. La scorsa volta l’abbiamo vista nei panni di una sexy Lady Gaga. E per questa quarta puntata?

La Mussolini ha studiato tutta la settimana molto duramente per poter imitare l’indimenticabile Milva. Un’assegnazione davvero difficile. Nel dettaglio, l’ex politica ha dovuto cantare il brano “La filanda” direttamente da un’ospitata a Domenica In. Vediamo quindi un estratto della sua esibizione:

"Tu non vivevi senza me

Ahi, l'amore ahi, l'amore

Prima sapevi il perché

Ahi, l'amore che cos'è" 🎶

Rivedi l’esibizione di @Ale_Mussolini_ che interpreta Milva qui 👉 https://t.co/dpBfXRf4cK#taleequaleshow pic.twitter.com/rsyaFTz95F — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 21, 2022

Davanti ai giudici, Alessandra ha ricevuto l’opinione di tutti. La sua imitazione è piaciuta davvero. Loretta Goggi ha detto che ha cantanto bene, anche se non era proprio vocalmente lei. Anche Cristiano Malgioglio si è detto d’accordo ed era soddisfatto. Comunque è stato apprezzato il lato ironico e recitativo della concorrente che ha fatto molto divertire e ha riportato alla luce il ricordo dell’indimenticabile artista. A voi è piaciuta?

Potete rivedere tutta l’esibizione di Alessandra Mussolini che imita Milva andando sul sito di RaiPlay dove potete anche seguire la diretta e rivedere poi tutta la puntata di Tale e quale show.

