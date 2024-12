Dopo l’arresto e il rilascio di Alessandro Basciano per accuse di stalking e minacce ai danni di Sophie Codegoni, adesso ci si chiede cosa accadrà e cosa rischia lui. Facciamo un piccolo riassunto della situazione e alcune ipotesi su quello che potrebbe accadere in futuro.

Che pena rischia Alessandro Basciano dopo le accuse da parte di Sophie Codegoni

Abbiamo parlato a lungo di quanto è successo ad Alessandro Basciano dopo la denuncia di Sophie Codegoni. Lo scorso novembre l’ex volto di GF e Uomini e donne è stato arrestato per stalking e minacce ai danni dell’ex. Ed è rimasto 48 ore in carcere. Poi è stato rilasciato e in queste settimane ha fatto varie dichiarazioni. Sophie ha rilasciato una sola intervista al Corriere della Sera dove ha raccontato la sua versione dei fatti. Alessandro, invece, ha avuto un atteggiamento mediatico più forte tra post social e interviste qua e là anche in TV.

Il programma Casa Chi ha dedicato una parte dell’ultima puntatan pubblicata due giorni fa proprio al caso Basciano-Codegoni. Prima di tutto c’è una precisazione sull’arresto. L’arresto è avvenuto non solo per la denuncia in sé, ma perché Alessandro ha anche aggredito un amico di Sophie.

LEGGI ANCHE: I Pinguini Tattici Nucleari hanno scritto una canzone per Giulia Tramontano

Detto ciò, le ultime notizie sulla vicenda riguardano la richiesta degli avvocati di Sophie Codegoni. Al giudice, infatti, sono stati richiesti gli arresti domiciliari e il braccialetto elettronico. Il motivo di questa richiesta è dovuto al fatto che Sophie non si sentirebbe sicura e libera di muoversi. L’influencer ha infatti dichiarato che in certe situazioni ha pensato di essere pedinata o che l’ex sapesse dove si trovava.

Ma cosa rischia Alessandro Basciano? Premesso che i temi giudiziari sono più lunghi rispetto alle notizie che girano poi sui media, la conduttrice di Casa Chi Azzurra della Penna ha raccontato quale potrebbe essere la pena per Basciano dopo le varie accuse a suo carico. Con il codice rosso, Alessandro Basciano rischia fino a 6 e 6 mesi di reclusione. E la pena potrebbe aumentare perché tra lui e la vittima c’è stata una relazione e una figlia avuta insieme.