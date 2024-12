Nella serata di ieri Sophie Codegoni è stata beccata fuori da un ristorante milanese. Le immagini arrivano da Gabriele Parpiglia, che ha sottolineato come si sia notata l’influencer piuttosto provata dopo quanto accaduto recentemente.

Sophie Codegoni scortata da una guardia del corpo

Non si placano le chiacchiere intorno a Sophie Codegoni e Alessandro Basciano e ogni loro movimento sembra fare notizia sul web e non solo. Esattamente come quanto accaduto ieri sera, quando lei è stata beccata per le vie di Milano fuori da un noto ristorante della città.

Dopo le accuse dell’influencer che hanno portato all’arresto per 48 ore e rilascio del deejay, Sophie Codegoni si è chiusa nel suo silenzio. Ha preferito non commentare ulteriormente. L’ex tronista di Uomini e Donne infatti ha lasciato una sola intervista a Il Corriere della Sera, a differenza di Basciano che invece in diverse situazioni ha deciso di intervenire. Nelle scorse ore il programma Casa Chi ha anche raccontato cosa rischierebbe Alessandro dopo quanto successo, anche se lui si proclama innocente.

In attesa di nuove notizie, ieri sera Sophie Codegoni è stata beccata dopo cena fuori da Nobu, noto ristorante milanese. A postare le immagini, ricevute da una segnalazione, è stato il giornalista Gabriele Parpiglia. Dalle foto che potete trovare cliccando qui vediamo Sophie scortata da una guardia del corpo. Chi l’ha vista sostiene di averla notata “molto provata”. Dall’altra parte è emerso invece che Alessandro Basciano si trovava invece in Puglia. Dunque in ogni caso i due erano molto distanti.

Sempre stando quanto riportato da Gabriele Parpiglia, questa di Sophie Codegoni sarebbe la prima uscita pubblica dopo che la Procura ha chiesto che Alessandro Basciano riceva gli arresti domiciliari. Stando al parere dei magistrati infatti il deejay potrebbe commettere “atti persecutori” verso l’ex Sophie. Ma è ancora tutto da decidere e capire. Dunque staremo a vedere.

Non ci resta dunque che attendere cosa succederà nei prossimi giorni o settimane.