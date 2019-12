Alessandro Borghese choc: “ho scoperto di avere un figlio”

1 In una lunga intervista, Alessandro Borghese svela di aver scoperto di avere un altro figlio

Uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo italiano è senza alcun dubbio quello di Alessandro Borghese. Da diversi anni, infatti, l’affermato cuoco si è imposto sulle scene, conquistando il cuore del pubblico. Numerosi i programmi ai quali lo chef ha preso parte, ma certamente uno dei più noti e seguiti è 4 Ristoranti, in onda dal 2015. Tuttavia, nonostante i successi professionali, da qualche ora Alessandro è finito al centro del gossip e dell’attenzione mediatica, per via di una notizia choc che lo vede protagonista. In una lunga intervista, infatti, inaspettatamente Borghese ha svelato di aver recentemente scoperto di avere un altro figlio, nato nel 2006 e del quale non conosceva l’esistenza. Scopriamo quello che è accaduto e il racconto del cuoco, che sta già facendo discutere i social.

Come è ben noto, dopo aver lavorato e fatto numerose esperienze all’estero, viaggiando tra Europa e America, Alessandro Borghese ha deciso di tornare in Italia, mettendosi alla prova con nuove esperienza. Così, nel 2009, il cuoco fa la conoscenza di Wilma Olivero, con la quale scatta un colpo di fulmine. Pochi mesi dopo, la coppia si è unita in matrimonio, e ancora oggi tutto procede a meraviglia tra i due. Dalla loro unione sono nate anche due meravigliose figlie, centro del mondo di Alessandro, Arizona e Alexandra. La famiglia Borghese, nonostante la felicità, da qualche tempo è stata stravolta da un’inaspettata notizia, che li ha sconvolti.

Solo recentemente, infatti, Alessandro Borghese ha scoperto di avere un altro figlio, nato, naturalmente, diverso tempo prima delle nozze con sua moglie Wilma Olivero. A svelare la notizia, qualche ore fa, è stato proprio il rinomato cuoco, che in una lunga intervista ha raccontato quello che è accaduto. Leggiamo le sue dichiarazioni.