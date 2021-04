1 Il retroscena su Alessandro Cavallo

Sono passati alcuni mesi ormai da quando Alessandro Cavallo è entrato a far parte della scuola di Amici 20. Fin da subito il ballerino ha convinto a pieno i professori e il pubblico, arrivando senza problemi alla fase Serale del talent show di Maria De Filippi. Settimana dopo settimana così l’allievo di Lorella Cuccarini ha conquistato anche i giudici, confermandosi come uno degli alunni più in gamba di questa edizione. Attualmente Alessandro sta proseguendo il suo cammino, e in molti si chiedono se sarà proprio lui a vincere il circuito danza.

In attesa di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate del Serale, nelle ultime ore è emerso un retroscena sulla carriera di Cavallo. Come sappiamo da anni il ballerino si dedica alla danza, e numerose sono state le esperienze che ha fatto nel corso degli ultimi anni. Tuttavia non tutti sanno che nel settembre 2019, l’allievo di Amici 20 è apparso su Canale 5.

Alessandro Cavallo si è infatti esibito nientemeno che a Domenica Live, arrivando a ballare con Loredana Lecciso! In quell’occasione la showgirl aveva presentato un numero sulle note di Pretty Woman, e al suo fianco c’era proprio l’alunno della Cuccarini! (QUI per il video)

Naturalmente l’accaduto non è passato inosservato e sui social in queste ore diversi utenti stanno ricordando il momento in cui Alessandro ha ballato a Domenica Live con Loredana Lecciso. Nel mentre, in attesa di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate del Serale, rivediamo cosa ha raccontato qualche giorno fa Enula in merito al suo rapporto con Cavallo.