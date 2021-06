Lutto per Alessandro Cavallo

Alessandro Cavallo, che abbiamo imparato a conoscere nella scuola di Amici 20, sta vivendo delle ore davvero drammatiche. Tanti fan si sono chiesti il perché della sua assenza dai social e ora ne conoscono le motivazioni. Purtroppo il ballerino è stato colpito da un grave lutto familiare.

A soli 33 anni è venuta a mancare Erica, la moglie di Vincenzo, fratello di Alessandro Cavallo. La ragazza lascia non solo suo marito e i suoi cari, ma anche due figli, che oggi ne piangono la scomparsa. Stando a quanto riportato da Fanpage.it la cognata di Alessandro ha lottato contro una malattia.

A far sapere quanto accaduto un membro della famiglia di Alessandro Cavallo, che ha riportato un suo personale pensiero su Facebook:

«Latiano tutta piange una giovane vita spezzata, una ragazza buonissima e dolce, una moglie innamoratissima e una madre esemplare. Mi dispiace troppo, non è giusto tutto questo. Eri stata tu a far incontrare le mie nipotine con il loro idolo Alessandro, con dolcezza infinita. Ti sia lieve il Cielo, veglia sulla tua meravigliosa famiglia adesso».

Una notizia davvero terribile per Alessandro Cavallo e la sua famiglia. Il ballerino aveva un rapporto davvero meraviglioso con sua cognata Erica. Era stata proprio lei, come rivelato a Verissimo, a dargli la spinta per intraprendere la carriera nel mondo della danza. Erica infatti insieme al fratello di Alessandro amava il ballo e gestiva una scuola nel paese d’origine (Latiano) per insegnare questa disciplina.

Erica ha sempre creduto nel talento di Alessandro Cavallo e durante Amici 20, così come nel corso della finale, l’ha sempre supportato. Questo il messaggio della cognata del ballerino durante l’ultima puntata del talent show:

«Hai vinto tu per tutti. E ora inizia per te un sogno che mi auguro con tutto il cuore, cognato mio, sia fatto di gioia e amore e che Dio ti benedica ogni giorno della tua vita».

Appreso l’accaduto tutti i fan si sono stretti intorno al ballerino. Noi di Novella 2000 e Novella2000.it mandiamo un abbraccio ad Alessandro Cavallo e alla sua famiglia per la scomparsa di Erica.

Novella 2000 © riproduzione riservata.