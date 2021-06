1 Il motivo dell’assenza di Belen dai social

Ultimamente i fan di Belen Rodriguez sono in apprensione poiché hanno notato che la conduttrice è meno attiva su Instagram. La showgirl si è un po’ distaccata la ‘mondo virtuale’ e c’è un motivo. L’argentina, che adesso è felice accanto al bel hair stylist Antonino Spinalbese, a metà luglio diventerà mamma per la seconda volta. Un’attesa davvero emozionante per la coppia, che non vede l’ora di festeggiare questo meraviglioso evento.

Più riservata e schiva nel mostrare la sua vita privata, Belen Rodriguez ha spiegato perché in quest’ultimo periodo è meno presente sui social. Ecco quanto raccolto da Gossip e TV, che ne ha riportato la notizia:

“Vi volevo lasciare un saluto, visto che sono un po’ assente. Non so, ma questa gravidanza mi ha preso così. Mi voglio tenere un po’ di cosine per me“.

Ha detto Belen Rodriguez, per poi aggiungere ancora:

“Mi sento più serena così, mi sembra di custodire la mia esperienza e questo mi fa sentire bene. Non è che io sia diventata antipatica. Sono un po’ gelosa della mia gravidanza, questo mi sta accadendo. Manca poco, io sto bene, sono solo un po’ stanca, perché sto arrivando alla fine di questo lungo viaggio. Ormai manca meno di un mese. Non vedo l’ora di vedere la mia Lunita e condividerla con voi”.

Quindi questo il motivo che ha spinto Belen Rodriguez a prendersi una pausa dai social. Di recente, intanto, è emersa una notizia che riguarda proprio la showgirl…