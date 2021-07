1 Alessandro D’Amico ha donato un rene alla sorella

Alessandro D’Amico, classe 1989, aveva partecipato nel 2017 a Uomini e Donne diventando il corteggiatore di Alex Migliorini. Alla fine del percorso televisivo i due usciranno insieme, ma la loro storia sarà molto breve, infatti, dopo pochi mesi purtroppo naufraga. Oggi è tornato a vivere in Spagna e ha messo da parte il mondo dello spettacolo, volendosi focalizzare sulla gestione di alcuni ristoranti e della carriera come modello.

Oggi, però, parliamo di lui per un bellissimo gesto che ha fatto nei confronti della sorella Federica. A lei, infatti, avrebbe donato un rene. Sul suo profilo Instagram la ragazza ha commentato innanzitutto il suo ingresso all’ospedale ironizzandoci sopra: “Il mio viaggio per le Maldive inizia oggi. Dopo anni di lavoro. 3 settimane di vacanza me le merito tutte. Non siate invidiosi“. Qui di seguito, qualche tempo prima dell’intervento, però, ha ringraziato il fratello Alessandro D’Amico per ciò che stava per fare:

Eccoci qua… Tra qualche ora tutto sarà finito…anzi tutto ricomincerà! La mia vita cambierà in meglio, i miei sogni riprenderanno forma… e semplicemente grazie a te… Mi stai dando l’opportunità di crescere i miei figli con più forza e coraggio… Mi stai dando la tua vita nelle mie mani… E mi stai dando la responsabilità di accudire parte di te , con me , per sempre… Auguro a te e a me… una nuova vita… fatta solo di tanti sorrisi… Avanti tutta! Sempre insieme, uniti per sempre! A

Successivamente nel suo feed, tra i post pubblicati, possiamo vedere altre due immagini in cui si trova nel letto d’ospedale. In entrambe è sorridente, una mentre aspetta di entrare in sala operatoria e l’altra diverse ore dopo l’operazione, quando tutto sembra stia andando per il meglio. Continuate a leggere, adesso, per vedere cos’ha detto Alessandro D’Amico di tutta questa situazione…