Alessandro Egger ha rischiato di essere eliminato nella prima puntata de La Talpa, ma è riuscito a salvarsi accettando la proposta di Diletta Leotta. Ecco tutto ciò che è successo.

L’eliminato della prima puntata de La Talpa 2024

Gilles Rocca è stato scelto dalla maggioranza del gruppo come il più affidabile e per tale ragione, dopo aver guardato al loro interno, ha assegnato una serie di pergamene agli altri concorrenti. Che sia lui la talpa? Questo non lo sappiamo ma la selezione è andata come segue:

Orian ha aperto la sua pergamena trovando un messaggio neutro riuscendo a rimanere in gioco. Anche Andrea Preti, che ha dato fiducia a Gilles, rimane in gioco così come Marco Melandri. L’anfora di Elisa Di Francica contiene il cerchio dell’immunità per la sfida successiva. Andreas e Veronica Peparini si salvano senza alcun inconveniente, così come Ludovica Frasca.

LEGGI ANCHE: Chi è la talpa? Indizi e identità dei concorrenti

Ma chi è il primo eliminato de La Talpa 2024, in onda il 5 novembre? Lucilla Agosti ha trovato una pergamena neutra e la stessa sorte tocca anche a Marina La Rosa. Infine è stato Alessandro Egger a trovare la pergamena che segna la sua eliminazione dal reality:

“Va bene, ci sta. Non so cosa dire. Ha fatto ciò che si sentiva di fare e lo accetto. Mi sono fidato di Gilles perché mi sembrava una persona simpatica e balla. Credevo mi volesse in gara, ma evidentemente no. Sono convinto che c’è un motivo dietro questa sentenza”.

tuttavia, Diletta Leotta gli ha fatto un’offerta: sarebbe potuto rimanere ma il montepremi si sarebbe azzerato. Con il sostegno degli altri concorrenti, quindi, Egger ha accettato di restare in gioco e vedremo come se la caverà con le prossime sfide.