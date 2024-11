Chi è la talpa nella nuova edizione del reality condotto da Diletta Leotta? Proviamo a capire qual è la sua identità e tutti gli indizi che riguardano i vari concorrenti.

Indizi sui concorrenti de La Talpa

Tutti gli spettatori si chiedono qual è la reale identità dell’impostore a La Talpa 2024. Gli indizi che sono emersi possono puntare su ciascuno dei concorrenti in gioco e non esiste ancora qualcuno su cui puntare l’attenzione.

Tra gli indizi anche quello riguardante Lucilla Agosti. Infatti, il web ha ipotizzato che possa essere lei in quanto nel logo sembrerebbe esserci un sole che irradia luce, in riferimento al suo nome.

Chi farà la talpa nel reality condotto da Diletta Leotta nel 2024? La risposta non l’abbiamo ancora ma nel corso delle puntate inizieranno a piovere indizi e l’identità verrà piano piano svelata. Del resto sappiamo bene come funziona La Talpa! Questo individuo cercherà di mettere i bastoni tra le ruote degli altri concorrenti e vincerà solo se non si farà scoprire.

Non ci resta che gustarci la nuova edizione del programma, la location è Sellano in Umbria. Ecco dove viene girata La Talpa 2024.

Chi è la talpa? Prima puntata

La prima puntata del reality condotto da Diletta Leotta va in onda a partire dal 5 novembre 2024. Le puntate saranno molte, quindi servirà del tempo per capire chi è la talpa, qual è la sua identità e i possibili vincitori.

Nel corso della prima puntata abbiamo assistito alla prima eliminazione a metà puntata, anche se alla fine Alessandro Egger si è salvato accettando una proposta di Diletta Leotta.

IN AGGIORNAMENTO

Concorrenti

Ma chi sono i concorrenti de La Talpa 2024? Qui di seguito la lista di tutti i partecipanti tra i quali si nasconde l’impostore:

Alessandro Egger; Andreas Muller e Veronica Peparini; Andrea Preti; Elisa Di Francisca; Gilles Rocca; Lucilla Agosti; Ludovica Frasca; Marco Melandri; Marina La Rosa e Orian Ichaki.

Chi conduce la Talpa 2024? La conduzione, come già anticipato, è stata affidata a Diletta Leotta. Ma vediamo dove vedere le puntate in replica in streaming e quando va in onda La Talpa 2024 su Canale 5.

Dove vederlo in streaming

La Talpa va in onda su Canale 5, per tale ragione l’unica piattaforma sul quale è possibile recuperare le puntate è Mediaset Infinity.

Il servizio streaming, come ben sappiamo, è del tutto gratuito e ciò significa che per gustarsi gli appuntamenti basterà inserire una password e una mail valida.

Al suo interno troviamo anche molti altri prodotti, come per esempio film e fiction inedite. Tra queste possiamo citare I fratelli Corsaro o Storia di una famiglia perbene 2.