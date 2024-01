Alessandro approda per la prima volta a Verissimo e dà la sua versione dei fatti sulla rottura con Ida

Spettacolo

Andrea Sanna | 7 Gennaio 2024

Uomini e donne verissimo

Alessandro Vicinanza è arrivato a Verissimo per raccontare la sua versione dei fatti dopo la rottura con Ida Platano. Il cavaliere ha fornito affermazioni totalmente differenti rispetto a quelle della sua ex: “Io ero ancora innamorato ma sono certo lei non provasse lo stesso”.

La versione di Alessandro Vicinanza

Dopo le vacanze natalizie Silvia Toffanin torna su Canale 5 con il consueto appuntamento con Verissimo. Atteso ospite di questa puntata domenicale è Alessandro Vicinanza, cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne. A lui la possibilità di raccontare la sua versione dei fatti.

Questo perché recentemente Alessandro, che nella vita fa l’imprenditore, ha chiuso la relazione con Ida Platano, ex dama del dating show e oggi tronista. Una scelta, quest’ultima che lo stesso Alessandro Vicinanza aveva criticato prima di fare ritorno anche lui alla corte di Maria De Filippi.

Oggi a Verissimo quindi Alessandro Vicinanza ha voluto dire la sua finalmente. Il cavaliere ha confidato che Ida Platano è riuscita a dargli emozioni che non provava da tempo e quando si lascia non è sempre perché non si ama. Lui nell’ultimo periodo avvertiva che il sentimento non era corrisposto: “Anche se non ci sentivamo, l’amavo È finita in poco tempo. L’ho lasciata una sola volta e non 4 come dice, litigavamo spesso. A settembre qualcosa non andava da parte sua”.

Alessandro Vicinanza ha spiegato di essersi trovato in una situazione in cui lei era già pronta a voltare pagina, per questo ha voluto rimettersi in gioco anche lui:

“L’amore non lo seppellisci se hai amato e non lo dimentichi. Nell’ultimo periodo mi sentivo spento, era giusto chiudere. Mi sono preso del tempo per scegliere perché pensano che non mi amasse ed era così. Se lei ha seppellito il sentimento. Magari era solo infatuazione”.

Silvia Toffanin ha provato a far vedere le cose dal punto di vista di Ida e ha quindi provato a chiedere ad Alessandro Vicinanza se oggi prova ancora dei sentimenti per lei. Ma con un “no” categorico il cavaliere ha spiegato che non c’è più nulla e di essere sicuro. Al contempo però la commozione è data dal fatto che le è rimasta dentro e non riesce a volerle male: “Lei mi dava una sicurezza che adesso non ho più“, ha chiuso.

Poi si è parlato anche di Roberta e Cristina, le due dame che hanno attirato l’attenzione di Alessandro Vicinanza. E fin da subito si è ritrovato tra due fuochi. Per la prima provava attrazione fisica, ma la curiosità verso Cristina. Il trovarsi nuovamente al centro di un triangolo ha spinto Roberta ad allontanarsi da lui e scegliere clamorosamente di dire addio a Uomini e Donne. Il cavaliere si augura di poterla rivedere in studio, indipendentemente da lui, ma ora vuole concentrarsi solo su Cristina e approfondire la conoscenza.

A Verissimo Alessandro Vicinanza ha dichiarato di non volersi precludere nulla. Ma come reagiranno ora Ida Platano e Roberta Di Padua alle sue parole?