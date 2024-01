Valentin ritrova l’amore (con l’ex di Denis Dosio); la frecciatina di Francesca Tocca – FOTO

Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 7 Gennaio 2024

Amici

Ricordate Valentin di Amici? Ora sta insieme all’ex di Denis Dosio e la sua ex Francesca Tocca lo stuzzica sui social: la frecciatina

Valentin Alexandru Dumitru di Amici torna a far parlare di sé perché pare aver ritrovato l’amore accanto all’ex di Denis Dosio. E non manca la frecciatina della sua ex fidanzata Francesca Tocca!

Il nuovo amore di Valentin

Ricordate Valentin Alexandru Dimutru di Amici? Ha fatto parlare di sé anche per il flirt avuto con Francesca Tocca, moglie di Raimondo Todaro e per il suo carattere piuttosto fumantino. Nella scuola infatti alcuni suoi atteggiamenti fecero parecchio discutere, specialmente nella fase Serale del programma.

Chiusa la parentesi con Amici, Valentin Alexandru Dumitru oggi è un coreografo di rilievo per la Ballroom & Latin Dance Company. Ma non parleremo di questo perché adesso è tornato a incuriosire i fan del talent show (e non solo) perché pare aver ritrovato l’amore. Chi sarebbe la fortunata?

Sebbene si sia mostrato sempre molto riservato, mantenendo privata la sua sfera sentimentale, nelle ultime ore su Instagram ha condiviso dei contenuti con la modella napoletana ed ex di Ti spedisco in convento e La Pupa e il Secchione Show, Emy Buono. Flirt in corso dunque? Così sembrerebbe o forse sono semplici amici? Chissà!

Proprio Emy Buono dopo aver chiuso nel 2022 la relazione con l’ex gieffino Denis Dosio, ha rinunciato alla possibilità di prendere i voti, ma non all’amore e a mostrarsi sui social. Esattamente come il ballerino anche lei ha postato alcune storie su Instagram. Pare che Emy e Valentin Alexandru Dumitru stiano trascorrendo del tempo insieme in Romania.

La frecciatina di Francesca Tocca

A oggi non sappiamo con certezza se Valentin e Emy si stiano semplicemente conoscendo o se è nato l’amore. Ma su Instagram in tanti hanno notato una storia pubblicata da Francesca Tocca. Storia che in tanti hanno pensato sia una frecciatina indirizzata proprio a Valentin Dumitru Alexandru e Emy Buono:

“La befana vien di notte come fanno le …O con le scarpe tutte rotte? Bo…Mi sono persa…Auguri befane”. Ma non solo, perché a quanto pare ci sarebbero delle risposte da parte di Emy Buono rivolte proprio a Francesca Tocca, o almeno e quel che credono i più.

Le storie Instagram di Emy Buono e Francesca Tocca (ex di Valentin Alexandru Dumitru)

Vedremo se le parti usciranno allo scoperto e chiariranno le cose.