Vincenzo Chianese | 14 Luglio 2023

Alessia Marcuzzi insieme all’ex marito Paolo Calabresi

È trascorso poco meno di un anno da quando Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi hanno annunciato la fine del loro matrimonio. Come è noto la conduttrice e il produttore televisivo si sono sposati nel 2014 e per lungo tempo tutto è andato a meraviglia tra i due. Lo scorso settembre però, con un comunicato ufficiale Alessia e Paolo hanno annunciato la separazione definitiva, dopo settimane di gossip in merito una presunta crisi. Questo quanto si leggeva nella nota diramata all’ANSA: “Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci. La fine del nostro matrimonio però non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni”.

Da quel momento la Marcuzzi e Calabresi Marconi hanno voltato pagina, dando il via a un nuovo capitolo delle loro vite. In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Il settimanale Gente ha paparazzato a sorpresa Alessia Marcuzzi e il suo ex marito Paolo Calabresi Marconi insieme a Formentera, dove entrambi si stanno godendo qualche giorno in relax. A quel punto i più hanno immediatamente ipotizzato a un ritorno di fiamma, tuttavia le cose potrebbero non stare così. Nelle immagini pubblicate dalla rivista infatti vediamo Alessia e Paolo mentre ridono e scherzano in acqua. Tra i due però non c’è alcun bacio, segno dunque che tra la conduttrice e il produttore potrebbe esserci solo della semplice amicizia (QUI per le foto).

Come è noto del resto proprio la Marcuzzi è rimasta in ottimi rapporti con quasi tutti i suoi ex importanti, da Simone Inzaghi a Francesco Facchinetti. Non è escluso dunque che tra Alessia e Paolo non ci sia altro che un grande affetto e stima reciproca.