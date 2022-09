In passato Alessia Marcuzzi ha avuto una relazione con Simone Inzaghi e da questa relazione è nato un figlio nel 2001. Successivamente è stata impegnata con Francesco Facchinetti e da tale storia d’amore è nata la figlia nel 2011. Dal 2014, invece, è convolata a nozze con il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi. Purtroppo questo matrimonio è giunto al termine e lo hanno annunciato tramite un comunicato congiunto.

Ecco che cosa riporta l’Ansa:

Solo pochi mesi fa Alessia Marcuzzi aveva raccontato di alcune crisi vissute con il marito:

Chi non vive alti e bassi in un rapporto di coppia? Paolo è il mio sostegno e un punto di riferimento anche per i miei figli. Ma agli equilibri finti e comodi io non ci credo. L’amore è dialettica, ma anche silenzi e urla. Amare è cercare la verità dei sentimenti. Perché, come ha scritto il poeta greco Kostantinos Kavafis, la nostra vita ‘non ci appaia come una stucchevole estranea’. Coltivare un rapporto di coppia è quanto di più impegnativo esista. Le piccole beghe quotidiane, il darsi per scontati, sono un viatico verso l’appiattimento. La verità è che non esistono ricette né segreti. Serve solo l’amore, che spesso non è una cosa semplice. Perché per amare bisogna liberarsi dell’idea di possedere l’altro. E per far questo è importante imparare a prendersi degli spazi propri. Di respiro, di riflessione.