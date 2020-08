3 Alessia Marcuzzi: crisi con il marito? Il gesto mette a tacere tutti

Alessia Marcuzzi è in crisi con il marito Paolo Calabresi? L’estate è stata caratterizzata da questo gossip. Stando ai diversi rumors, la conduttrice avrebbe avuto un flirt con Stefano De Martino, tanto da causare la rottura di lui con Belen Rodriguez. In diverse occasioni entrambi hanno smentito, tuttavia c’è chi crede fermamente che la cosa sia successa. A tale proposito si pensava che anche la Marcuzzi fosse in crisi con il marito. Tuttavia, durante un’intervista ad Alessia rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, un gesto di lui ha levato ogni dubbio. Ecco quanto si legge sulle pagine:

“Mio marito Paolo (Calabresi), che è qui accanto a me mentre parliamo al telefono, sta ridendo.”

Dunque l’intento di Alessia Marcuzzi è sembrato proprio quello di mettere a tacere ogni voce riguardante la crisi con il marito. Ma come ha preso le critiche che, proprio a causa del gossip, ha ricevuto sui social?

“All’inizio ci stavo male, poi ho capito che molti ‘hater’ fanno cosi per attirare l’attenzione e ho imparato a mandare baci a tutti, anche a loro. Così si smontano.”

Sempre sul magazine, Alessia ha anche parlato dell’imminente avventura a Temptation Island, svelando il motivo per cui non ci sarà l’edizione vip.