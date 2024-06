Gossip

Vincenzo Chianese | 12 Giugno 2024

Stando a quanto si mormora nelle ultime ore, pare che possa esserci un ritorno di fiamma tra Alessia Marcuzzi e l’ex marito Paolo Calabresi Marconi.

Alessia Marcuzzi torna con Paolo Calabresi Marconi?

Sono trascorsi quasi due anni da quando Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi, con un comunicato congiunto, hanno annunciato la fine del loro matrimonio. Come in molti sapranno, la coppia si era sposata in gran segreto nel 2014 dopo qualche anno di fidanzamento e per lungo tempo è stata una delle più amate del mondo dello spettacolo. Già dal 2020 tuttavia in rete si mormorava che Alessia e Paolo stessero affrontando una crisi, che tuttavia sembrava essere superata. Nel settembre 2022 è poi arrivata la separazione ufficiale, che ha messo fine alle nozze.

In queste ore però si è nuovamente tornati a parlare della conduttrice e del produttore televisivo. Stando a quanto rivela il nuovo numero del settimanale Chi infatti pare che tra Alessia e Paolo possa esserci un ritorno di fiamma in corso. Secondo quanto riporta la rivista, i due avrebbero partecipato insieme al party per l’anniversario di nozze di Elena Santarelli e Bernardo Corradi e nel corso della serata sarebbero stati “inseparabili”, alimentando dunque i sospetti.

Attualmente però si tratta solo di indiscrezioni. Il fatto che Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi abbiano trascorso una serata insieme infatti non significa in alcun modo che tra loro ci sia un riavvicinamento sentimentale in corso. Tra la presentatrice e il produttore del resto, dopo un amore così grande, è rimasto ancora tanto affetto, che tuttavia potrebbe non essere amore.

In attesa di saperne di più, in questi giorni si è anche mormorato di un possibile arrivo della Marcuzzi nella giuria della prossima edizione di Tale e Quale Show. La conduttrice infatti potrebbe prendere il posto di Loretta Goggi, che ha ufficialmente detto addio al fortunato programma di Carlo Conti in onda su Rai 1.