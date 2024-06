Alessia Marcuzzi prende il posto di Loretta Goggi a Tale e Quale (e Conti potrebbe portarla a Sanremo)

Spettacolo

Andrea Sanna | 11 Giugno 2024

Alessia Marcuzzi Tale e Quale Show

Ci siamo! Pare proprio che Carlo Conti abbia scelto l’erede di Loretta Goggi a Tale e Quale Show, ovvero Alessia Marcuzzi. La conduttrice però potrebbe ricevere un’altra sorpresa ed essere tra coloro che lo affiancheranno a Sanremo 2025.

Tale e Quale Show, Alessia Marcuzzi in giuria!

In questa lunga estate in cui si parlerà tanto dei Ferragnez e delle stoccate social, così come della seconda parte del docufilm di Ilary Blasi, a interessare particolarmente è chi sostituirà Loretta Goggi in giuria a Tale e Quale Show. Il padrone di casa Carlo Conti, dopo una lunga stagione televisiva e il nuovo incarico come direttore artistico di Sanremo 2025, pare abbia trovato una degna erede. Il suo nome, secondo quanto scritto da TV Blog, è quello di Alessia Marcuzzi!

La scelta di Loretta Goggi di lasciare per motivi personali ha colto tutti di sorpresa e per questo Carlo Conti è dovuto correre ai ripari per regalare al pubblico di Tale e Quale Show una giurata in grado di non far sentire troppo la mancanza proprio della Goggi. E la scelta sarebbe ricaduta proprio su Alessia Marcuzzi, con la quale recentemente ha condotto i David di Donatello su Rai 1.

Dietro al bancone della giuria di Tale e Quale Show, che partirà venerdì 27 settembre, dovremmo vedere dunque Alessia Marcuzzi, che potrebbe chissà anche affiancare Conti a Sanremo 2025! La conduttrice in ogni caso non sarà la sola nel programma del venerdì sera di Rai 1! Si sta pensando infatti di inserire due ingressi. Insieme alla conduttrice dovrebbe esserci anche un volto maschile.

Se così fosse quindi Tale e Quale Show 2024 vedrà i confermatissimi Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello e insieme a loro Alessia Marcuzzi (che è già stata quarta giurata speciale in passato) più un quarto giudice, ancora ignoto. Per ora si tratta di indiscrezioni e non vi è alcuna certezza. È ancora l’11 giugno e c’è tempo prima dell’annuncio ufficiale, che si attende con grande curiosità!