In queste ore si sta molto parlando di un possibile riavvicinamento tra Alessia Pascarella e Lino Giuliano e pare che i due si trovassero nella stessa auto. L’ex protagonista di Temptation Island tuttavia interviene sui social e fa chiarezza sulla situazione.

Parla Alessia Pascarella

Nelle ultime ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica sono stati Alessia Pascarella e Lino Giuliano. Come forse in molti sapranno, da qualche settimana su parla di un possibile riavvicinamento tra i due ex protagonisti di Temptation Island e solo nelle ultime ore una foto sospetta ha fatto storcere il naso ai più. Era sembrato infatti che Alessia e Lino si trovassero nella stessa auto. A quel punto in rete è scoppiato il caos e in molti hanno iniziato ad attaccare e a criticare la coppia.

A quel punto Alessia Pascarella è stata costretta a intervenire e con una storia postata su Instagram ha fatto chiarezza sulla situazione, rivelando la verità. Pare infatti che le auto che si notano nelle foto, per quanto simili, fossero diverse. L’ex volto del reality show di Canale 5 ha così dichiarato:

“Rimango davvero sconvolta da quanto le persone possano essere superficiali e farsi influenzare così facilmente. Se guardate bene, il sedile su cui sono io è tutto nero, mentre quello di Lino è nero solo nella parte dietro alla testa, che invece è bianca. Vi ricordo anche che a Napoli non ho solo io una Smart. Quella su cui è seduto Lino appartiene a un amico. Prima di mandare messaggi offensivi, guardate attentamente. E vi ricordo una cosa: ‘Qua non siamo scemi’. Non ci perdiamo in un bicchiere d’acqua”.

Pare dunque che Alessia Pascarella abbia smentito il riavvicinamento a Lino Giuliano e che a oggi tra i due ex protagonisti di Temptation Island non ci sia stato nessun tipo di ritorno di fiamma.