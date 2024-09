Sono ormai passati mesi da quando Alessia Pascarella e Lino Giuliano hanno messo un punto alla loro relazione. Tuttavia nelle ultime ore una foto sospetta ha confermato il fatto che i due ex protagonisti di Temptation Island fossero di nuovo insieme.

La segnalazione su Alessia Pascarella e Lino Giuliano

Una delle coppie protagoniste dell’edizione estiva di Temptation Island è stata quella formata da Alessia Pascarella e Lino Giuliano. Come in molti ben ricorderanno, il viaggio nei sentimenti tra i due è stato fatto di alti e bassi e il loro percorso non è terminato nel migliore dei modi. Dopo aver chiesto ripetuti falò di confronto al suo compagno, Alessia ha minacciato di lasciare la Sardegna e il programma e così Lino è stato costretto a presentarsi al faccia a faccia. A quel punto la Pascarella ha deciso di mettere un punto alla relazione, tornando a casa da sola.

Dopo la fine del programma tuttavia sulla coppia, che ha confermato la decisione presa al falò, sono spuntate diverse segnalazioni. Col passare del tempo infatti si è spesso mormorato che Alessia e Lino stessero continuando a sentirsi, nonostante da parte dei due diretti interessati non sia mai arrivata la conferma. Ma non solo. Dopo la squalifica di Giuliano dal Grande Fratello, è arrivato il post social della Pascarella, che ha preso le difese del suo ex. In queste ore come se non bastasse è accaduto dell’altro che non è passato inosservato.

Come ha fatto notare Amedeo Venza, pare che Alessia Pascarella e Lino Giuliano fossero di nuovo insieme. L’esperto di gossip ha postato degli scatti dei due ex volti di Temptation Island, che, come si evince dai dettagli, sembrerebbero essere nella stessa auto.

A oggi tuttavia né Alessia né Lino hanno mai confermato il riavvicinamento. Al momento dunque non è chiaro cosa stia accadendo tra i due. Non è escluso però che nei giorni a venire arrivino aggiornamenti in merito.