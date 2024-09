Poche ore fa si è svolta la registrazione della prima puntata di Amici 24, durante la quale abbiamo scoperto la formazione della nuova classe. Tra gli allievi c’è anche Luk3, che sembrerebbe avere un legame con Anna Pettinelli.

Il retroscena su Luk3 di Amici 24

Finalmente ci siamo! Su Canale 5 sta per partire ufficialmente Amici 24. La prima puntata della nuova edizione andrà in onda domenica 29 settembre e di certo non mancheranno le emozioni. Solo poche ore fa si è tenuta la registrazione e abbiamo così scoperto grazie alle anticipazioni la formazione della nuova classe. Ben 16 sono gli allievi che sono riusciti a ottenere il tanto ambito banco e senza dubbio nelle settimane a venire ne vedremo di belle. In rete intanto si sta già parlando dei nuovi protagonisti del talent show e ad attirare l’attenzione del web è stato in particolare un cantante.

Parliamo di Luk3, che forse qualcuno conoscerà già molto bene. Il giovane artista è infatti un volto molto noto su TikTok ed è seguito da migliaia di fan. Nel corso della puntata il cantante ha fatto breccia nel cuore di due prof: Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Sarà lui nelle prossime ore a dover decidere dunque con chi intraprendere un percorso e in molti sono già curiosi di scoprire cosa accadrà.

In attesa di scoprirlo però in rete è spuntato un retroscena che coinvolge proprio il nuovo allievo di Amici 24. Pare infatti che ci sia una sorta di legame tra Luk3 e Anna Pettinelli. La prof, come tutti sappiamo, da anni lavora come speaker radiofonica a RDS. A lavorare a RDS Next però sono diversi celebri tiktoker, alcuni dei quali fanno parte della stessa agenzia di Luk3.

Ciò tuttavia non significa in alcun modo che la Pettinelli e il cantante si conoscano direttamente. Anna infatti, come ha più volte dimostrato nel corso degli anni, non ha mai fatto favoritismi e nonostante i commenti delle malelingue del web ha sempre dimostrato serietà e professionalità. Ma cosa accadrà e con chi deciderà di lavorare Luk3? Non resta che attendere per scoprirlo.