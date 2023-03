Chi è Alessio Campoli? Età e Instagram

NEWS

Debora Parigi | 27 Marzo 2023

Chi è

Chi è Alessio Campoli il corteggiatore per due volte a Uomini e donne: età, lavoro, carriera nel calcio, Instagram, vita privata e sentimetale.

Chi è Alessio Campoli

Nome e Cognome: Alessio Campoli

Età: 27 anni

Data di nascita: Alessio è nato nel 1995

Luogo di nascita: Roma

Altezza: 1,77 m

Peso: 70 kg

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: ex calciatore e gestore di un’azienda edile e una agricola

Fidanzata: Alessio è single

Tatuaggi: ha tantissimi tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @alessiocampolii

Alessio Campoli età, altezza e biografia

Vediamo meglio chi è Alessio Campoli attraverso la sua biografia, quindi quando è nato e dove, quanti anni fa e tutto le vaerie informazioni. Alessio è nato a Roma nel 1995. Non conosciamo la sua data di nascita esatta e quindi nemmeno il suo segno zodiacale, ma sappiamo che ha 24 anni di età. La sua altezza è di 1,77 m e il suo peso di circa 70 kg. Riguardo i tatuaggi, ne ha tantissimi sul suo corpo. Il più evidente è la scritta REBELS affiancata da due ali, poi presenta delle lettere sulle dita delle mani che compongono le parole “fear Less”. Tanti altri sono presenti sul braccio destro tra cui una tigre.

Non abbiamo tante informazioni sulla sua famiglia, sappiamo solo che a lei è molto legato e i suoi genitori ha un’attività nel campo dell’orologeria Possiamo dirvi che dopo aver concluso il liceo, ha scelto di buttarsi nel mondo del lavoro.

Vita privata

Parlare della vita privata e sentimentale di Alessio Campoli non è semplice, perché non ci sono molte informazioni in giro, tiene molto alla sua privacy. Quello che sappiamo lo ha detto lui in varie interviste. A tal proposito sappiamo che è stato fidanzato con una ragazza che era l’opposto di Angela Nasti, sia per il mondo da cui proveniva che per il tipo di vita che conduceva. Era comunque una ragazza che sapeva tenergli testa. Ha avuto una brevissima relazione con Angela Nasti che lo aveva scelto a Uomini e donne, ma poi il loro rapporto non è proprio andato.

In coppia è una persona a cui piace sedersi a un tavolino e risolvere i problemi insieme, gli piace il confronto. Non ha mai intrapreso una convivenza, ma quando inizia una relazione cerca di ritagliarsi tutto il tempo necessario per vedere costantemente la persona che ha al suo fianco. È un ragazzo molto schietto, affronta la vita di petto e in tutto quello che fa ci mette la faccia. Ha detto che proprio per questo non potrebbe mai avere vicino a lui una persona che non fa lo stesso.

Parlando delle sue passioni, Alessio Campoli è un appassionato di tatuaggi. Ne ha infatti molti e considera il suo corpo come il suo diario di viaggio, dove tatua tutte le storie che hanno cambiato la sua vita. Parlando sempre di corpo, Alessio tiene molto al suo fisico ed infatti passa molto tempo in palestra per definirlo. Come detto, inoltre, ama il calcio e tifa Roma. Altre passioni sono gli orologi e gli occhiali da sole, li indossa sempre. Infine, la sua stagione preferita è l’estate.

Dove seguire Alessio Campoli: Instagram e social

Ora che conosciamo un po’ meglio Alessio Campoli, vediamo dove seguirlo sui social. A tal proposito vi segnaliamo il suo profilo Instagram che ha oltre 194 mila. Il grande seguito deriva dalla sua prima esperienza a Uomini e donne.

Come detto, tiene molto alla sua privacy e quindi non condivide sul web molte informazioni che lo riguardano. Comunque posta varie foto del suo tempo libero, specialmente al mare e in piscina e ovviamente sono sempre in bella vista i suoi tatuaggi.

Carriera

Parlando di lavoro e quindi della sua carriera, in passato Alessio Campoliha fatto parte del mondo del calcio. Infatti all’età di 15 anni ha lasciato casa per inseguire proprio questa passione e cercare di sfondare. Ma non è stato molto fortunato, perché la carriera calcistica si è conclusa verso i 20 anni. A questo punto si è buttato su altro.

Per cinque anni, infatti, Alessio ha lavorato nell’attività di famiglia nel campo dell’orologeria. Oggi, invece, gestisce un’azienda agricola insieme ad altri due soci. Inoltre è fondatore di un’altra azienda la G&F EDILIZIA che si occupa di ristrutturazioni e pronto intervento.

Alessio Campoli a Uomini e donne

Alessio Campoli è arrivato per la prima volta a Uomini e donne nel 2019 in veste di corteggiatore per poi tornare una seconda volta nel 2022, sempre come corteggiatore. Ma chi corteggiava Alessio Campoli a Uomini e donne? Ecco tutte le informazioni sui suoi due percorsi.

Angela Nasti

Alessio la prima volta a Uomini e donne trovò sul trono Angela Nasti e in quell’occasione disse di essere interessato solo a lei, dimostrando da subito le sue idee chiare in fatto di corteggiamento. Dopo varie peripezie con alti e bassi, alla fine la tronista lo scelse e lui rispose di sì.

Baci, petali rossi che scendono, scelta perfetta insomma. Ma in realtà la favola è durata ben poco. Dopo appena due settimane, infatti, si sono lasciati. E in questa circostanza sono arrivate forti dichiarazioni da parte di Alessio. Pare infatti che Angela lo avesse preso in giro, che non fosse davvero interessata a lui e lo avesse scelto solo per salvarsi la faccia. Infatti poco dopo lei ha intrapreso una nuova relazione.

Lavinia Mauro

La seconda volta di Alessio Campoli a Uomini e donne è avvenuta nel 2022 su richiesta della tronista Lavinia Mauro. Lei aveva già iniziato da un po’ il suo percorso e sin dall’inizio aveva detto alla produzione che le era sempre piaciuto una persona come Campoli (che aveva appunto visto durante il trono di Angela). Quindi era curiosa di conoscerlo se lui avesse voluto.

La redazione ha contattato Alessio e lui ha accettato. All’inizio non è sembrato molto interessato e lei più volte lo ha rincorso, facendo arrabbiare gli altri corteggiatori. Piano piano Campoli è sembrato interessato a Lavinia anche se ci sono stati molti litigi tra loro. Comunque Alessio Campoli è arrivato alla fine del percorso di Lavinia insieme al corteggiatore Alessio Corvino. Chi sarà la scelta?