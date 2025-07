Dopo aver interpretato il ruolo in Adim Farah, Genco Ozak è nel cast de La notte del cuore nelle vesti di Esat Sansalan. Ma cosa sappiamo di lui? Facciamo il punto su età, vita privata, carriera e Instagram dove seguirlo.

Chi è Genco Ozak

Nome e Cognome: Genco Ozak

Data di nascita: 22 novembre 1992

Luogo di nascita: Istanbul

Età: 33 anni

Altezza: 1 metro e 84 centimetri

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: attore

Fidanzata: Non sappiamo se Genco è fidanzato

Profilo Instagram: @gencoozak

Genco Ozak età, altezza e biografia

Partiamo dalla biografia dell’attore turco. Chi interpreta Esat ne La notte nel cuore? Lui è Genco Ozak, nato a Istanbul il 22 novembre 1992, sotto il segno dello Scorpione. L‘età oggi è di 33 anni.

In quanto all’altezza sappiamo che Genco è alto 1 metro e 84 centimetri circa, mentre il peso non è noto.

Per quanto riguarda il percorso di studi, sappiamo che l’attrice ha studiato recitazione iscrivendosi presso il Dipartimento di Teatro del Conservatorio Statale dell’Università di Belle Arti Mimar Sinan. Dal teatro al cinema per passare alla TV l’attore è diventato nel tempo un attore molto apprezzato.

La vita privata

Della vita privata di Genco Ozak, Esat di La notte nel cuore, conosciamo ben poco. Non sappiamo se l’attore ha o meno una fidanzata oppure se è single. Ci tiene a preservare la sua vita lontana dai riflettori.

Dove seguire Genco Ozak Esat di La note nel cuore: Instagram e social

Su X (meno utilizzato) e Instagram Genco Ozak è presente e si racconta attraverso scatti e video che lo raffigurano. Meno social rispetto ad altri suoi colleghi, condivide poco della sua vita privata, ma qualcosa in più sul suo lavoro.

Carriera

Genco Özak vanta un’esperienza teatrale importante. Fin dagli anni universitari ha calcato il palcoscenico, partecipando a numerose produzioni, sia in ambito nazionale che internazionale. La sua formazione teatrale ha contribuito in modo significativo alla profondità e alla versatilità delle sue interpretazioni.

Ozak ha costruito una solida carriera nel mondo dello spettacolo turco, distinguendosi sia in televisione che al cinema grazie alla sua versatilità e intensità interpretativa. Di seguito, un percorso ordinato delle sue principali apparizioni sullo schermo.

Grazie a un mix di ruoli diversi, Genco si è affermato come uno degli attori emergenti più interessanti della sua generazione, capace di interpretare personaggi complessi in contesti narrativi variegati.

Film e serie TV con Genco Ozak

Per quanto riguarda film e serie TV dove abbiamo visto recitare Genco Ozak? L’attore nel 2019 ha fatto il suo debutto cinematografico in Güvercin Hırsızları nel ruolo di Ramazan. Nel 2021 torna al cinema in İlk ve Son con il ruolo di Berk, in una pellicola che esplora le dinamiche relazionali e sentimentali con uno stile intimista.

Quando parliamo del percorso artistico di Genco Özak, non possiamo non citare il debutto in TV nel 2014, con il ruolo di Can nella serie Kocamın Ailesi. È lì che il pubblico lo nota per la prima volta, dando ufficialmente inizio alla sua carriera sul piccolo schermo.

Nel 2016, lo ritroviamo in un contesto completamente diverso, più impegnato e storico, interpretando Mehmet in Vatanım Sensin, una serie ambientata durante la guerra d’indipendenza turca. Un ruolo che mette alla prova le sue capacità drammatiche e ne evidenzia la profondità espressiva.

L’anno successivo, nel 2017, è arrivata una svolta importante con Söz. Nei panni di Kopuk Selim, Genco si è imposto in una serie d’azione militare, mostrando grande presenza scenica e dando vita a un personaggio carismatico e intenso.

Il 2020 ha segnato un momento chiave nella sua carriera. È l’anno in cui ha interpretato Kulkan Erdenet in Çukur, uno degli antagonisti principali nella stagione finale di una delle serie più amate degli ultimi anni. È un ruolo complesso, potente, che gli regala grande visibilità e importanti riconoscimenti da parte di pubblico e critica.

Nel 2021 ha cambiato completamente registro. Con Civan, protagonista della commedia romantica Kazara Aşk, ha dimostrato di sapersi muovere con disinvoltura anche in ruoli leggeri e brillanti, confermando una versatilità rara.

A seguire nel 2022 lo abbiamo visto in Güzel Günler nel ruolo di Selim. Una serie dai toni familiari e rassicuranti, in cui esplora una dimensione più intima e quotidiana, sempre con naturalezza e autenticità.

Infine, nel 2024, ha interpretato Esat in Siyah Kalp: un personaggio enigmatico, intenso, carico di sfumature emotive. È un ruolo che segna la piena maturità artistica di Genco Özak, capace di affrontare storie profonde con una presenza scenica ormai consolidata.

Adim Farah

Tra gli altri progetti abbiamo visto Genco nella serie Adim Farah, che secondo i rumor dovrebbe arrivare anch’essa su Canale 5.

Genco Ozak è Esat ne La notte nel cuore

Ne La notte nel cuore Genco Ozak ha prestato il suo volto a Esat Sansalan, figlio di Sumru (Ece Uslu) e Samet (Burak Sergen).

Tra gli altri ricordiamo i personaggi Melek (Hafsanur Sancaktutan), sorella gemella di Nuh (l’attore Aras Aydın). Poi ancora Cihan (Burak Tozkoparan). Ricordiamo poi anche Hikmet (Esra Dermancıoğlu), Sevilay (Leyla Tanlar) e Bunyamin (Bülent Polat).