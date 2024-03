L’ex allievo Alessio Cavaliere si unisce ai professionisti del serale di Amici 23

NEWS

Debora Parigi | 16 Marzo 2024

Amici 22 Amici 23

Nella scorsa edizione è stato uno dei ballerini più apprezzati del talent di Maria De Filippi. E adesso, per Amici 23, è diventato uno dei professionisti del Serale. Stiamo parlando di Alessio Cavaliere, ex allievo di Raimondo Todaro, che è riuscito a conquistare questo importate traguardo.

Da allievo a professionista di Amici 23, Alessio Cavaliere ha raggiunto un nuovo traguardo

Il Serale di Amici 23 è davvero alle porte e sia gli allievi che i professionisti sono già a lavoro da più di una settimana. Ovviamente il corpo di ballo del Serale è molto più ricco rispetto al pomeridiano, quindi vengono contattati molti più ballerini professionisti per creare un ottimo spettacolo. E molto spesso troviamo ex volti del talent che nel corso di questi anni sono stati proprio tra i banchi della scuola.

Ecco che quindi spunta il nome di un ex allievo decisamente recente che farà parte dei ballerini professionisti del Serale di Amici 23. Stiamo parlando di Alessio Cavaliere. Lui è stato nella squadra di Raimondo Todaro lo scorso anno, ma purtroppo non arrivò in finale. Ballerino davvero bravo e versatile, ha avuto comuqnue molte opportunità lavorative in questo anno. E oggi si ritrova di nuovo nella scuola che lo ha lanciato, ma dalla parte dei professionisti appunto.

A dare la notizia è stato il padre che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una storia in cui si complimentava col figlio per questo importante traguardo raggiunto: da allievo nell’edizione 2022/2023, a professionista in quella 2023/2024.

Nel cast Alessio Cavaliere ritroverà la sua compagna di classe Isobel che è già tra i professionisti dsl pomeridiano. E poi la ballerina e grande amica Giulia Stabile. I due infatti sono molto legati e hanno avuto modo di ballare insieme dimostrando un grande feeling sul palco.

Il Serale di Amici 23 inizierà sabato 23 marzo alle 21.20 su Canale 5. Vi ricordiamo che le puntate sono registrate e quindi la prima registrazione avverrà giovedì 21 marzo. Solo la Finale sarà in diretta, poiché ci sarà anche il voto del pubblico.