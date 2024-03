Mew e Matthew sempre più innamorati e lei annuncia che andranno a vivere insieme

NEWS

Debora Parigi | 16 Marzo 2024

Amici 23

Nel suoi momenti difficili ad Amici e anche dopo il ritiro per pensare alla sua salute mentale, accanto a Mew c’è sempre stato Matthew. I due cantanti stanno ancora insieme, sono innamoratissimi e oggi lei ha dato un annuncio davvero importante per la relazione: andranno a convivere.

Mew annuncia che lei e Matthew vanno a convivere

Sono giovanissimi e anche innamoratissimi. Si tratta di Mew e Matthew due ex allievi di Amici 23 che hanno deciso di ritirarsi dal talent di Maria De Filippi alcuni mesi fa. Entrambi cantanti, sul loro ritiro c’è stato per un po’ il silenzio, poi lei è intervenuta per spiegare cosa fosse accaduto.

In pratica l’ex allieva di Lorella Cuccarini ha avuto in passato momenti bui che si è sempre portata dietro. Dentro la scuola questa cosa era stata messa da parte, lei stava bene. Ma a lungo andare si sono riproposti, un malessere interiore che l’ha portata a riavere anche disturbi alimentari. Tutto questo ha portato Mew a dedicarsi alla sua salute mentale, quindi a ritirarsi per pensare a se stessa.

In questa scelta le è andato dietro Matthew, allievo di Anna Pettinelli, che con Mew aveva intrapreso una relazione molto profonda. Anche lui non era soddisfatto del suo percorso e quindi le difficoltà della fidanzata lo hanno portato a preferire di stare con lei ed esserle di aiuto.

Oggi a Verissimo Mew ha parlato proprio della relazione con Matthew e di quanto lui sia una delle persone più importanti della sua vita. Lei non voleva che lui concludesse il suo percorso per lei. A Silvia Toffanin ha detto che è stato amore a prima vista, sono affini e si sono aiutati a vicenda. Adesso non può più farne a meno e proprio questo rapporto strettissimo che li lega li ha portati ha prendere una decisone importante. L’ex allieva di Amici 23 ha infatti rivelato che sono innamoratissimi e molto presto andranno a convivere. Quindi è molto felice per questo.