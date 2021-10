1 Parla Mila Suarez, ex di Alex Belli

Negli ultimi giorni come abbiamo ben visto nella casa del Grande Fratello Vip 6 è nata una bellissima amicizia tra Alex Belli e Soleil Sorge. A commentare il legame tra i due è stata anche Delia Duran, moglie dell’attore, che non sembrerebbe essere minimamente preoccupata da questa vicinanza tra i due. Ciò nonostante adesso a fare delle pesanti accuse è nientemeno che Mila Suarez.

L’ex fidanzata di Alex Belli infatti, attraverso le pagine del settimanale Di Più, ha insinuato che l’attore sia attratto da Soleil Sorge. Ma non solo. La modella ha anche affermato che secondo lei prima o poi il gieffino tradirà Delia Duran, proprio come ha tradito lei in passato. Queste le sue fortissime dichiarazioni, riportate da Gossipetv:

“Soleil ti è piaciuta subito, l’ho capito da come l’hai sempre guardata. Io Soleil la conosco bene ed è vero che è una ragazza magnetica e tu sei stato attratto da lei come una calamita con il ferro. Ti ho visto mentre la seguivi con lo sguardo e parlavi con lei, spostando il tuo ciuffo con quel classico sguardo languido che ben conosco. Caro Alex, anche se cerchi di controllare ogni tuo respiro nella Casa, la maschera sta scricchiolando e sono convinta che presto ti rivelerai per quello che sei: un infedele. Lo sei stato con tua moglie Katarina e con la sottoscritta, e mi chiedo se non sia già accaduto con la tua attuale moglie, Delia. Non sei il principe azzurro che vuoi far credere e sono pronta a scommettere che al Grande Fratello Vip prima o poi tradirai”.

