Alex Belli dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 6 ha deciso di non fermarsi. L’attore continua a portare avanti i suoi progetti e tra essi sembra essere imminente il suo debutto nella musica. Nella Casa più spiata d’Italia si era mostrato nelle vesti di cantante, ma anche di musicista e si era cimentato anche nella scrittura di un brano. Ha spesso suonato il pianoforte, la chitarra (e a quanto pare se la cava bene anche con la batteria).

Tutte queste caratteristiche ora Belli ha deciso di unirle e dare vita a una canzone. Il titolo di questo pezzo, come spoilerato dallo stesso Alex Belli su Instagram, è “Amore libero”. Sicuramente c’è un chiaro riferimento a quanto accaduto nella Casa del GF Vip quando l’attore e sua moglie Delia Duran hanno mostrato la loro relazione tanto discussa, definendo appunto il loro rapporto come un ‘amore libero’.

Al momento non abbiamo idea di quando sia la data d’uscita del pezzo, ma la scritta “Coming Soon” lascia ben sperare i fan di Alex, curiosi di scoprire il risultato finale. Ma le novità non sono finite! A lavorare a questo progetto insieme a Belli (è stato taggato nelle varie storie) c’è il batterista, produttore musicale e autore, Emiliano Bassi. Il musicista, per chi non lo sapesse, ha lavorato in passato con artisti del calibro di Laura Pausini, Elisa, Giorgia, Gianna Nannini e non solo!

