Chi è Alex Belli? Età, vita privata carriera e Instagram

Cosa sappiamo su Alex Belli, presto al Grande Fratello Vip 6? Età, altezza, moglie, vita privata, matrimonio e Instagram.

Chi è Alex Belli

Nome e Cognome: Alessandro Gabelli, in arte Alex Belli

Data di nascita: 22 dicembre 1982

Luogo di Nascita: Parma

Età: 38 anni

Altezza: 1,84 cm

Peso: 67 kg

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: Attore e modello

Moglie: Delia Duran

Figli: Non ha figli

Tatuaggi: Non ne ha

Profilo Instagram: @alexbelli

Alex Belli età, altezza e biografia

Chi è Alex Belli, prossimo concorrente del Grande Fratello Vip 6? Dell’attore sappiamo che ha 38 anni d’età e ha un’altezza pari a 1 metro e 84 centimetri. Della madre e del padre sappiamo molto poco. Ci è noto, però, che cresce a Parma, dove la famiglia gestisce un allevamento di cavalli, insieme ad altri tre fratelli minori.

Da sempre appassionato di musica, fin da ragazzo affianca gli studi fa geometra con quello in Composizione musicale e Canto recitativo presso il Conservatorio di Musica Arrigo Boito, ottenendo anche il diploma. Impara, perciò, a suonare vari strumenti e lavora anche come speaker radiofonico.

Occupiamoci, quindi, della vita privata di Alex Belli…

Vita privata: moglie e figli

Vediamo, quindi, la vita privata di Alex Belli sotto il punto di vista sentimentale. Di lui sappiamo che nel 2013 ha celebrato il matrimonio con la modella slovacca Katarina Raniakova. Nel 2017, però, il rapporto naufraga e, una volta dimenticata l’ex moglie, l’attore inizia una relazione con Mila suarez.

Anche in questo caso, però, dopo anni la storia d’amore finisce. Poco tempo dopo essersi lasciato intraprende una relazione con Delia Duran e si sposa con lei il 26 giugno 2021. In un’intervista con il settimanale Nuovo, Belli e la moglie hanno parlato di eventuali figli:

Ora abbiamo molti progetti di lavoro e siamo concentrati su quelli. Per ora stiamo facendo le prove generali da genitori con la nostra cagnolina, Bella. Ha portato una grande gioia in casa, ma è molto impegnativa. Ci sveglia alle 6 del mattino perché vuole mangiare e sgranocchia tutto ciò che trova. Dalle ciabatte ai libri. Poi magari un domani ci sarà posto anche per un bimbo.

Niente figli, almeno per il momento, per Delia e Alex Belli, prossimo concorrente del Grande Fratello Vip 6.

Andiamo, perciò, a vedere dove seguirlo sui social…

Dove seguire Alex Belli: Instagram e social

Alex Belli ha diversi profili social e i fan possono seguirlo con estrema facilità. Partiamo da Facebook all’interno del quale conta oltre 400mila seguaci. Tiene la pagina aggiornata con regolarità e sono molte le foto riguardanti la sua vita privata.

Twitter, invece, nonostante abbia più di 12mila follower è l’account meno seguito. Instagram, infine, con oltre 380mila follower è il profilo che utilizza per tenere informati i suoi fan su ciò che gli capita. Qui, infatti, possiamo vedere vari scatti mentre si diverte in vacanza, facendo sport oppure insieme alla moglie Delia.

Andiamo a vedere come ha preso il via la carriera di Alex Belli e come oggi è arrivato al Grande Fratello Vip 6…

Carriera

La sua carriera da modello, perciò, ha inizio nel momento in cui sfila per la prima volta Ginafranco Ferrè, per poi venire scelto da Giorgio Armani. Sfila sulle passerelle delle più importanti città: New York, Parigi e Londra. Nel 2007, inoltre, Alex Belli apre anche uno studio fotografico per occuparsi di moda e pubblicità.

Di lì a poco, però, decide di affiancare anche il lavoro da attore. Dopo aver collaborato con Claudia Gerini a una pubblicità della 3, viene scelto per recitare nella soap opera CentoVetrine. Dal 2010, infatti, ha il ruolo fisso di Jacopo Castelli. La crescente popolarità, perciò, lo porta a partecipare a Ballando con le stelle in coppia con Samanta Togni.

Nel 2012, poi, Alex Belli produce e gira un film intitolato Un’insolita vendemmia. Il 2015 lo vede prendere parte alla decima edizione de L’Isola dei Famosi, condotta in quel periodo da Alessia Marcuzzi, ma viene eliminato in semifinale.

Tra le altre trasmissioni, inoltre, il pubblico lo ha potuto apprezzare a Caduta Libera, Detto Fatto Night e Avanti un altro – Pure di sera. Nel 2021, infine, lo vediamo al Grande Fratello Vip 6 in qualità di concorrente.

Film e programmi televisivi

Andiamo, ora, a vedere più nel dettaglio i film all’interno dei quali ha recitato Alex Belli sul grande schermo:

Un’insolita vendemmia (2013)

(2013) The Broken Key (2017)

(2017) Ciao Nina (2019)

(2019) Dagli occhi dell’amore (2019)

Passiamo, perciò, a tutti programmi televisivi e le fiction in cui abbiamo potuto vedere Alex Belli all’opera:

Camera Cafè (2007)

(2007) CentoVetrine (2010-2016)

(2010-2016) Ballando con le stelle (2012)

(2012) Capodanno Cinque (2012-2013)

(2012-2013) L’Isola dei Famosi (2015)

(2015) Caduta Libera (2015)

(2015) Detto Fatto Night (2015)

(2015) Selfie – Le cose cambiano (2017)

(2017) Avanti un altro! – Pure di sera (2017)

(2017) Sacrificio d’amore (2017-2018)

(2017-2018) Furore (2018)

(2018) Temptation Island Vip 2 (2019)

(2019) Grande Fratello Vip (2021)

Di Alex Belli, inoltre, possiamo ricordare anche le partecipazioni all’opera teatrale La Surprise de l’amour (2007) e alle campagne pubblicitarie per 3 e Acqua & Sapone.

CentoVetrine

Dal 2010 e per diversi anni a seguire Alex Belli ha interpretato il personaggio di Jacopo in CentoVetrine. In una vecchia intervista di TVBlog, infatti, aveva rivelato cosa significasse per lui questa opportunità:

CentoVetrine per me non è soltanto un lavoro, è un vera e propria seconda casa e famiglia. L’abbondante tempo che trascorriamo sul set, partendo da noi attori giungendo alle maestranze, è un qualcosa che ci ha portato ad essere sempre più uniti. Le sensazioni, esperienze e gioie che mi regala tutto ciò sono impagabili e credo che ne farò sempre tesoro nel mio cuore.

Nello stesso periodo, poi, Alex Belli appare anche in Ballando con le stelle…

Ballando con le stelle

Nel 2012, quindi, Alex Belli partecipa come concorrente a Ballando con le stelle, programma Rai presentato da Milly Carlucci. In quest’occasione danza insieme a Samanta Togni.

Pur salvandosi varie volte, purtroppo vengono eliminati nella sesta puntata e non hanno la fortuna di venire ripescati qualche settimana più tardi. Il suo percorso finisce così.

L’Isola dei Famosi

Alex Belli, qualche tempo dopo, nel 2015 ci riprova con un altro reality. Questa volta stiamo parlando de L’Isola dei Famosi, in quel periodo condotta da Alessia Marcuzzi.

L’attore si contraddistingue all’interno del reality perché vince spesso prove di abilità e per diventare immuni. Purtroppo, però, nella settima settimana viene buttato fuori dal televoto contro Valerio Scanu.

Temptation Island Vip

Alex Belli e Delia Duran hanno partecipato alla seconda edizione di Temptation Island Vip. All’epoca erano fidanzati da 11 mesi e sono voluti andare come concorrenti per mettere alla prova il loro amore.

Tutto è andato a gonfie vele considerato il loro presente.

Alex Belli, adesso, sta per iniziare la sua avventura al Grande Fratello Vip 6. Scopriamone di più…

Alex Belli al Grande Fratello Vip 6

Lunedì 13 settembre 2021 ha inizio la nuova edizione del Grande Fratello Vip e Alex Belli sarà uno dei concorrenti. Sulle pagine di TV Sorrisi e Canzoni ha risposto alcune domande avanzate dalla produzione. Per esempio, ha raccontato che per lui questa esperienza rappresenta una sfida personale e che vuole fare vedere al pubblico la sua parte più spensierata e ironica.

Ma non solo. Infatti, da grande appassionato di musica vorrebbe portarsi nella Casa un pianoforte. Ma anche la sua cagnolina Bella, la quale lo sveglia sempre al mattino. Ha anche rivelato che si sente spaventato dalla poca privacy che ha, ma cercherà di non pensarci cucinando per gli altri inquilini.

A proposito degli altri concorrenti del GF Vip 6, andiamo a scoprire chi sono…

I concorrenti del Grande Fratello Vip 6

Andiamo, adesso, a vedere tutti i concorrenti che terranno compagnia ad Alex Belli all’interno del Grande Fratello Vip 6. Partiamo dalle donne:

Ainett Stephens – ELIMINATA

Carmen Russo

Clarissa Maconnèn Hailé Selassié – ELIMINATA

Francesca Cipriani

Jessica Maconnèn Hailé Selassié

Jo Squillo – ELIMINATA

Katia Ricciarelli

Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié

Manila Nazzaro

Maria Monsè

Miriana Trevisan

Patrizia Pellegrino – ELIMINATA

Raffaella Fico – ELIMINATA

Soleil Sorge

Sophie Codegoni

Valeria Marini

Per quanto riguarda gli uomini, invece, oltre ad Alex Belli al GF Vip 6 troveremo anche:

In studio, invece, la conduzione è affidata sempre ad Alfonso Signorini, mentre le opinioniste quest’anno saranno Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Il percorso di Alex Belli al GF Vip 6

Il percorso di Alex Belli all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 ha inizio lunedì 13 settembre 2021. Dovremo, quindi, attendere il passare dei giorni per scoprire come si comporterà con i suoi compagni di avventura e cosa penseranno di lui quest’ultimi.

1° settimana: Alex si è messo a disposizione dei vipponi, cucinando per tutti e instaurando un bel rapporto con Manuel in particolare. Una frase di Katia nei confronti di Alex è poco piaciuta al web. L’interesse di Sophie ha fatto arrabbiare la moglie di Alex. Lui si è mostrato distaccato e ha confidato di amare sua moglie. Alex ha anche raccontato di aver diffidato delle persone prima del GF Vip e a quanto corrisponde il compenso in caso di abbandono

2° settimana: Mila Suarez si scaglia contro di lui, nonostante la diffida. In chiacchierata con Manila racconta che vorrebbe un figlio da Delia, ma non riescono ancora. Intanto studia le prime strategie di nomination con alcuni compagni. Momento commovente in puntata proprio sull’argomento ‘figlio’.

3° e 4° settimana: Si è scontrato in puntata con l’ex di Tommaso Eletti e ha preso le difese di quest’ultimo. Nella medesima puntata Katia ha fatto una battutina hot su Alex. Belli ha avuto una lite con Samy, scontro che ne ha scatenati degli altri in Casa, coinvolgendo anche Soleil, la quale ha invece avuto un acceso diverbio con Ainett e Samy. Alex ha preso le difese della Sorge. Belli ha fatto una particolare richiesta al GF e Katia ha fatto alcune rivelazioni hot su di lui. Alcune parole di Katia e Alex su Samy hanno fatto discutere. Simpatico bacio durante la festa del compleanno di Carmen tra Nicola e l’attore. Intanto alcuni notano una certa vicinanza tra quest’ultimo e Soleil. Qualcosa che sta facendo non poco parlare e potrebbe portare l’intervento di Delia.

5° e 6° settimana: Ad Alex è stato proposto un cambio di letto e dormire con una delle donne della Casa, lui ha rifiutato per rispetto di sua moglie Delia. A seguito della vicinanza con Soleil ha parlato ancora Delia, così come l’ex Mila Suarez, che ha lanciato una stoccata delle sue. Arrabbiato con alcuni vipponi per non svolgere nel modo corretto le mansioni domestiche. Delia minaccia di entrare nella casa se dovesse vedere ulteriore complicità con Soleil. In settimana lite anche con Katia a causa di una canzone detta da quest’ultima provocatoria. I due hanno poi chiarito. Samy l’ha attaccato in un’intervista a Casa Chi.



In chiacchierata con Manuel ha raccontato di essere a conoscenza dell’ingresso di Alessandro al GF Vip. Pare glielo abbia riferito Corona prima del programma, ma lui non fa il suo nome. Oltretutto ha aggiunto che proprio l’ex re dei paparazzi li ha fatti incontrare. Durante la prova del Kiss Freeze baci con Soleil, che infiammano il web. Come reagirà Delia? Quest’ultima a sua volta ha mandato un aereo da parte sua e del Fan club dell’attore.

7° puntata : In puntata, invitati dal conduttore, Alex e Soleil hanno commentato i baci del Kiss Freeze. Se i due con un timido imbarazzo hanno detto di essere solo amici. Lui in confessionale ha ammesso un particolare interesse. Lei ha detto che se fossero single entrambi sarebbero una bella coppia. Oltretutto la Sorge ha anche detto di avere qualcuno fuori. Alex ha confessato a Sophie di aver timore di come venga recepita fuori. Lei gli ha consigliato di far chiarezza. Che succederà?

Durante una chiacchierata con Davide, Alex è spesso andato contro a Gianmaria e a dargli ragione Soleil. Silvestri si è però dissociato da tutto perché non d’accordo per le parole utilizzate dai due.

8° settimana: Alla festa di Halloween nella Love Boat c’è stato il bacio con Soleil e Sophie, che ha generato l’inevitabile reazione di Delia, delusa da lui. Ci sarà un confronto? Sempre durante la stessa festa Alex ha dato contro ad alcuni coinquilini durante un faccia a faccia con Gianmaria e a lui ha dato del ‘fake’. A concordare con lui sia Soleil che Sophie. Il giorno dopo Alex ha affrontato nuovamente la questione con Gianmaria e ha affrontato anche Aldo, che secondo Antinolfi gli avrebbe dato del falso e ipocrita. Montano ha però smentito e i 3 si sono spiegati.



In puntata però Aldo ha scoperto quanto detto da Alex e si sono scontrati. Hanno avuto una lite anche il giorno successivo e si sono quasi messi le mani addosso. Questo li ha allontanati, con l’attore che si aspetta le sue scuse. La Casa si è spaccata in due a riguardo. Sempre per Belli è stata una puntata pesante, dato che è venuto a conoscenza delle parole di Delia dopo i baci con Soleil e Sophie.



Lui si è giustificato e detto che in realtà ama sua moglie e non voleva mancarle di rispetto. Ha parlato del suo rapporto con Soleil e teme che, una volta usciti possa cambiare, ciò che non vorrebbe in alcun modo. Indiscrezione per quel che riguarda la lite di Halloween tra Alex e Gianmaria: i due sono arrivati alle mani? È ciò che è emerso da Agent Beast vista la censura, ma non ci sono conferme. Lo staff di Antinolfi ha lanciato una stoccata a Belli. Una frase di Alex su Manuel (ma anche su Aldo) scatena il web e provoca la reazione dello staff di Bortuzzo e del padre. L’ex moglie e Mila Suarez hanno fatto pesanti insinuazioni su di lui e sul matrimonio con Delia.



In puntata altro scontro tra Aldo e Alex. Il giorno successivo Alex dopo avergli lanciato qualche stoccata (redarguito da Katia) è andato ad abbracciarlo. I due hanno anche avuto modo di parlare. Sempre Alex ha potuto confrontarsi con Delia, la quale l’ha accusato di essersi avvicinato troppo a Soleil. Lui poi ha minacciato di uscire dal programma, fermato dalla Sorge. Adesso, dopo l’accaduto, Soleil e Alex sono distanti. I fan fuori dalla Casa urlano contro di lui e mettono in guardia Soleil, ma anche Manuel e indirettamente Aldo. Alex non ha reagito appena ha scoperto delle accuse da fuori.

9° settimana : Alex ha detto di non provare nulla per Soleil. Sophie gli ha detto comunque di fare attenzione ai suoi comportamenti. Ha fatto una confessione sul suo matrimonio e quello di Delia e poi, interpellato da Adriana , ha fatto chiarezza sulle nozze. Jo Squillo ha scoperto di essere stata nominata da lui e da studio ha avuto un confronto con l’attore. Sempre da fuori Mila Suarez è tornata ad attaccarlo.

: ha detto di non provare nulla per gli ha detto comunque di fare attenzione ai suoi comportamenti. Ha fatto una confessione sul suo matrimonio e quello di e poi, interpellato da , ha fatto chiarezza sulle nozze. ha scoperto di essere stata nominata da lui e da studio ha avuto un confronto con l’attore. Sempre da fuori è tornata ad attaccarlo.

Soleil ha attaccato Delia, mentre Alex ha provato a farle capire il suo punto di vista. Belli ha anche chiesto di avere un ennesimo confronto con lei. Dopo la puntata del lunedì Alex pare abbia consegnato un foglio a Lorenzo (ospite), compagno di Manila. A svelarlo è stata la Nazzaro. Il fratello di Gianmaria ha avuto qualcosa da dire su Alex, Soleil e Sophie. Il gieffino si è avvicinato a Sophie, ma è stato messo in guardia da Soleil. Con quest’ultima ha chiarito dopo giorni di gelo. Sempre Alex non sembra aver apprezzato troppo la riappacificazione tra Gianmaria e Soleil. Con l’imprenditore ha avuto poi un confronto risolutore. Tra le altre cose registriamo lo scontro tra Katia e l’attore, poi chiarito. Ad attaccare Alex la moglie di Aldo a Casa Chi.



Alex dopo aver chiarito con Soleil dubita che possa esserci qualcuno fuori a manovrare sua moglie Delia e ha fatto delle ipotesi. Non ha apprezzato il siparietto tra Soleil e Delia ed è rimasto male quando ha scoperto che quest’ultima non ha voluto incontrarlo. Lucrezia ha fatto delle illazioni sulla Duran e le ha espresse ad Alex. Dopo la puntata di venerdì non ha risparmiato critiche a Gianmaria, Sophie, Katia e Lucrezia (con la quale ha discusso). L’attore ha ricevuto un aereo misterioso e si chiede chi sia il mittente del messaggio.

10° e 11° settimana: Soleil in puntata ha indossato una sua camicia. La cosa ha fatto molto discutere. I due si sono giustificati. Sempre nel medesimo appuntamento l’attore si è scontrato con Adriana Volpe. Lei gli ha dato l’immunità per avere il tempo di smascherarlo. Durante e dopo la messa in onda, a più riprese, lui si è sfogato e non ha risparmiato critiche all’opinionista. In molto hanno nutrito dei dubbi, tra cui proprio Soleil. A Novella, nel mentre, a parlare nuovamente è stata Delia. In puntata ha replicato agli attacchi di Adriana e si è difeso. Ora non sembra essere più convinto di avere un confronto con Delia e continua a farsi tante domande.



Alex e Soleil raccontano di aver fatto dei sogni hot con loro protagonisti. Lui in settimana le fa un massaggio speciale. La compagna di Davide svela cosa pensa della loro amicizia. Delia ha fatto ritorno in Casa per un confronto e ha chiarito tutto con Alex e Soleil. Intanto una frase del gieffino è stata censurata dagli autori. Continua nel mentre il rapporto tra l’attore e l’influencer tra complicità e momenti in cui hanno preso un po’ in giro le parole di Adriana Volpe, che ha giudicato il loro rapporto a detta sua troppo ‘oltre’. Durante lo spettacolo della Turandot dove hanno recitato tra loro è scattato un bacio.

12° settimana : Alex è venuto a scoprire dell’incontro tra Delia e il loro amico Simone , ma nonostante le foto non crede che tra loro sia successo qualcosa. Piuttosto è parso infastidito dallo sfogo di Delia su Instagram dopo il suo bacio con Soleil durante la Turandot. Così l’ha attaccata. A Soleil ha poi confessato (stesso ha fatto lei) di provare interesse e, a sorpresa, di essersi innamorato.

: è venuto a scoprire dell’incontro tra Delia e il loro amico , ma nonostante le foto non crede che tra loro sia successo qualcosa. Piuttosto è parso infastidito dallo sfogo di su Instagram dopo il suo bacio con durante la Turandot. Così l’ha attaccata. A ha poi confessato (stesso ha fatto lei) di provare interesse e, a sorpresa, di essersi innamorato.

Per non farle del male, però, vorrebbe lasciare il programma e non accettare il prolungamento. Tra l’altro quanto successo tra lui e Soleil ha portato quest’ultima a dubitare di lui e a uno scontro. Con il trascorrere dei giorni, però, sono riusciti a risolvere e nella notte si sono scambiati tenere effusioni. Soleil ha confessato cosa prova per Alex in puntata, mentre lui è venuto a sapere che sua moglie non vuole incontrarlo (oltretutto lei è partita come ha svelato sui social). L’influencer ha ammesso di voler sapere e avere conferme dal suo fidanzato fuori, ma Alex ha detto di non coinvolgerlo. Sempre tra i due c’è stato un momento in cui si sono ritrovati a parlare nella notte, che ha fatto discutere gli utenti. La Sorge ha mostrato anche della gelosia. Lui, invece, si è arrabbiato con alcuni inquilini.

13° settimana: La mamma di Soleil ha dato contro ad Alex, il quale invece ha confidato che lui e Soleil sono andati oltre. Lui ha anche confessato di aver avuto attimi di cedimento e voler lasciare il programma. Sembra essere poco preoccupato della fine del matrimonio con Delia. La modella nel mentre è stata pizzicata mentre si baciava con un altro uomo. Soleil dalla sua smentisce l’interesse verso Alex e pensa a chi ha fuori. L’ex moglie di Alex ha fatto accuse pesanti sull’attore e lui ha manifestato gelosia per un abbraccio tra Gianmaria e Soleil.



La reazione di Gianmaria, dispiaciuto per la possibile uscita di Aldo, ha provocato delle critiche da parte di Alex e Soleil. Durante la lite con Soleil, Sophie ha fatto delle illazioni gravi sulla coinquilina e su Belli. Alex ha scoperto le foto di Delia e ha avuto reazioni contrastanti tra loro, tanto da dire che potrebbe anche arrivare a lasciarla e continuare il programma. In settimana non ha ricevuto alcuna chiamata o videomessaggio da parte della famiglia o da Delia dopo la notizia del prolungamento, tanto da arrabbiarsi e minacciare di uscire.

14° settimana : Dopo una lite con Soleil (lui ha detto di voler andar via dopo averci ripensato), tra i due c’è stato un bacio. Lei pare averlo fatto solo per sbugiardarlo. Lui ci è rimasto malissimo e hanno continuato a discutere animatamente. Durante la puntata del 13 dicembre Alex Belli ha discusso con Soleil e si è confrontato con Delia. Non ha rispettato il distanziamento sociale e per questo è stato squalificato.

: Dopo una lite con (lui ha detto di voler andar via dopo averci ripensato), tra i due c’è stato un bacio. Lei pare averlo fatto solo per sbugiardarlo. Lui ci è rimasto malissimo e hanno continuato a discutere animatamente. Durante la puntata del 13 dicembre ha discusso con e si è confrontato con Delia. Non ha rispettato il distanziamento sociale e per questo è stato squalificato.

Uscito dal programma senza salutare nessuno ha generato diverse reazioni nei vipponi, quasi tutti schierato con Soleil, eccetto qualcuno. Intanto Novella2000 ha parlato con Delia, che ha rotto il silenzio dopo le foto del bacio e sempre Novella ha paparazzato i due discutere sul treno verso Milano. Sui social Alex ha rotto il silenzio e si è mostrato insieme a Simone Bonaccorsi, pizzicato insieme a sua moglie. Sibillino è stato Belli quando gli è stato chiesto se con Soleil è successo o meno qualcosa sotto le coperte. Nella puntata del 17 dicembre torna in Casa.

