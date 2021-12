1 Le parole di Alex Belli

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6, e ancora una volta protagonista della diretta è stato Alex Belli. L’attore, che ormai è tornato ufficialmente insieme a Delia Duran, per motivi di salute non era presente in studio e si è così collegato da casa sua a Milano con Alfonso Signorini. Ancora una volta però l’ex gieffino ha avuto modo anche da lontano di avere l’ennesimo confronto con Soleil Sorge, durante il quale l’ex corteggiatrice ha lanciato alcune delle sue solite frecciatine. Stavolta però l’attore ha deciso di affrontare il faccia a faccia in maniera diversa, e ha affermato di voler mettere un punto definitivo a questa storia.

Come se non bastasse dopo la fine della diretta del Grande Fratello Vip 6, Alex Belli ha deciso di intervenire nuovamente e così sui social ha commentato il suo confronto con Soleil Sorge. L’attore ha così spiegato di non voler più scontrarsi con l’influencer e in merito ha dichiarato:

“Mi dispiace per chi vuole risposte con Odio!! Ma io risponderò sempre con Amore, perché questo è quello che sono! E in un mondo che vuole scontro e cattiveria, che vuole confronti con livore, andrò sempre controcorrente”.

Che dunque stavolta Alex Belli abbia davvero intenzione di deporre le armi? Nel mentre solo qualche giorno fa l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha fatto una confessione inedita, che riguarda nientemeno che Rocco Siffredi. Andiamo a rivedere cosa. è accaduto e le sue dichiarazioni in merito.