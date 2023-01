NEWS

Vincenzo Chianese | 6 Gennaio 2023

Lo scatto hot di Alex Belli

Uno dei protagonisti assoluti del Grande Fratello Vip 6 è stato senza ombra di dubbio Alex Belli. Come sappiamo infatti per mesi l’attore è stato sulla bocca di tutti, per via del triangolo nato insieme a Soleil Sorge e a sua moglie Delia Duran. Tuttavia come sappiamo dopo la fine del reality l’ex Vippone è riuscito a chiarire le cose con la sua compagna e i due hanno voltato del tutto pagina. A oggi infatti la coppia è più unita e innamorata che mai, e i giorni all’interno del reality show di Canale 5 sembrerebbero essere solo un lontano ricordo. In queste ore però proprio Alex è tornato al centro dell’attenzione mediatica. Poco fa infatti l’attore ha postato sui suoi social una foto in cui appare completamente nudo. Lo scatto hot non è passato affatto inosservato e in questi minuti sta facendo il giro del web.

Pochi giorni fa nel mentre Alex Belli ha compiuto 40 anni e per l’occasione ha rilasciato una lunga intervista proprio a Novella2000. Nel corso della chiacchierata il compagno di Delia Duran è tornato a parlare dei gossip legati a un suo ipotetico ritorno al Grande Fratello Vip, di cui si parla da mesi. L’attore tuttavia ha smentito i pettegolezzi sul suo conto, e in merito ha affermato:

“Smentisco l’ipotesi di un mio ritorno al reality, sono impegnato su ben altri fronti. Per me la televisione è sempre stata una parentesi, mai il focus centrale. Però non mi disturba che il mio nome venga associato al Grande Fratello, avendolo vissuto senza riserve e da protagonista, contribuendo al successo della scorsa edizione”.

Nessun ritorno al Grande Fratello Vip dunque per Alex Belli. Sembrerebbe che al momento l’attore si stia concentrando su altri progetti e non è chiaro quando lo ritroveremo in tv.