1 La dedica di Alex Belli

Sono state settimane intense per Alex Belli e Delia Duran. Come sappiamo dopo quanto accaduto tra l’attore e Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello Vip 6, la modella sembrava essere intenzionata a mettere fine al suo matrimonio. Tuttavia sembrerebbe che i due stiano attualmente cercando di risolvere i loro problemi, ma al momento non è chiaro quello che starebbe accadendo. Solo poche ore fa infatti a sorpresa sui social Alex ha scritto una dedica proprio a Soleil, che naturalmente non è passata inosservata e fin da subito ha fatto discutere il web. Queste le dichiarazioni di Belli per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne:

“Sono con Te!! Telepaticamente! Quando eravamo da soli contro tutto e tutti!! E ancora a oggi, nonostante io non sia lì con te fisicamente, c’è la mia forza e il mio sostegno nel lottare quelle energie negative che aleggiano nella casa! Non mi sono mai staccato”.

Naturalmente la dedica di Alex Belli a Soleil Sorge è arrivata fino a Delia, e come era prevedibile non è mancata la forte reazione della modella. La Duran infatti ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, scrivendo semplicemente: “Quando è troppo è troppo”. Poco dopo però il post di Delia è misteriosamente scomparso. L’accaduto non è sfuggito agli occhi attenti del web, e gli utenti si stanno dunque chiedendo cosa stia accadendo tra Belli e sua moglie.

