1 Scontro in treno tra Alex Belli e Delia Duran – ESCLUSIVO

Non si parla che di Alex Belli e di Delia Duran in questi giorni. Come sappiamo infatti l’attore è stato squalificato dalla casa del Grande Fratello Vip 6, dopo aver violato le regole del programma durante l’incontro con sua moglie. I due così adesso sono tornati alla loro vita di sempre e stanno cercando di ritrovare una stabilità dopo quanto accaduto.

Proprio in queste ore Delia ha rilasciato una lunga intervista a noi di Novella2000, durante la quale ha parlato del comportamento di Alex all’interno della casa e della paparazzata di cui è stata protagonista. Adesso però emergono nuovi retroscena.

Alex Belli e Delia Duran sono infatti stati beccati in treno durante un forte scontro!

Noi di Novella2000 vi raccontiamo cosa sarebbe accaduto e vi mostriamo le foto esclusive!

Scontro tra Alex e Delia in treno

Le foto esclusive di Novella 2000 su Alex Belli e Delia Duran

Una nostra fonte nella serata di martedì 14 dicembre ha beccato Alex e Delia Duran in treno, e ci ha svelato tutto quello che sarebbe accaduto!

I due sono saliti a bordo alla stazione di Bologna, e si sono diretti a Milano.

Tuttavia le tensioni sono salite alle stelle e sarebbe partito uno scontro.

Andiamo a scoprire cosa sarebbe accaduto.