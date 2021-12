Delia Duran rompe il silenzio nell’intervista esclusiva di Novella 2000

In un'intervista esclusiva a Novella 2000 Delia Duran rompe il silenzio: "Ora vediamo se la coppia è aperta come dice lui"

«Tu dici di essere libero? Dici che si può amare un’altra persona? Bene anch’io, ora siamo pari, contento?». Delia Duran s’è fatta fotografare con un altro, baci appassionati pubblicati dal sito in ascesa Whoopsee.it, un tradimento che più che giustificato dall’amore sembra dettato dalla voglia di vendetta. Mentre mi parla al telefono, non una vera intervista, ma lo sfogo di un donna ferita con un giornalista che conosce da anni, Delia s’atteggia a donna risoluta, ma non è così.

Alex Belli, l’uomo cui ha giurato fedeltà con una promessa di matrimonio religiosa ha flirtato con Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello Vip e dice: «Chi dice che non si possa amare un’altra persona?».

Conosco Delia e il marito da tempo, due persone per bene. Alex continua a descriverla al GF come la moglie che ama, salvo poi dire nella Casa a Soleil: «Ti assicuro che io mi sono innamorato di te».

Delia, fino a ieri sembravi una moglie addolorata per un tradimento, ma queste foto apparse su whoopsee.it?

«Non sono certo la dimostrazione che io ho cambiato idea, che considero come Alex la nostra storia come quella di una coppia aperta. Sia lui sia io siamo cattolici. Sono dimagrita, ho sofferto, sono stata umiliata».

In pratica è una vendetta, una rivalsa. Lui chi è?

«Un amico. Tu non lo conosci e non lo conosce nemmeno Alex. È un ragazzo giovane, ed è la prima volta che esco con un ragazzo giovane, ma è molto maturo, una bella persona, che mi piace, con cui sono andata oltre al bacio a stampo».

Alex finge di non essere geloso.

«Finge, ma è gelosissimo, lo è sempre stato. Ma secondo lui invece io non dovrei essere gelosa? Un uomo può tradire e una donna no? Lui vuole essere libero? Bene, adesso lo sono anch’io».

È un gioco pericoloso.

«Che sarà una lezione di vita per lui, l’ho ripagato con la stessa moneta».

Delia, questa è la scelta della tua sofferenza: tu stai soffrendo e non per una tua scelta, non hai deciso che Alex flirtasse con Soleil, ma queste foto con un altro le hai decise tu.

«Sono stata trattata senza pietà, compresa da quella Soleil».

Ma qui Soleil non c’entra.

«Quella Soleil è una provocatrice. Sì, l’ha provocato, lui è caduto nel gioco».

Delia, lei non aveva obblighi con te, non ti amava e non ti ama, è palese.

«Quello è certo, ed è anche certo che non ha rispetto per le donne».

E lui ha rispetto per sua moglie?

«No, non l’ha avuto. Mi vergogno di quello che succede, sono con mia madre, è venuta dal Venezuela, piange e la sua sofferenza mi rende tutto ancora più terribile».

Capita nella vita che il partner perda la strada di casa, ma Alex a casa ha detto che vuol tornare.

«Io vedo il nostro sentimento gettato in piazza, umiliato, e che dire di quelle scene sotto le coperte? Dove qualcosa c’è stato, tra lui e Soleil, io che le vedevo da casa e lui sapeva».

Forse è solo fumo, non mi sembrava un rapporto completo.

«Certo, non completo, ma io lo vivo come un tradimento. Qualcuno la butta sul ridere, anche in tv, parlano come di una soap opera, “Delia, Alex e Soleil”, ma si ride sulla mia vita, sul mio progetto di famiglia».

E ora che cosa gli chiederai?

«Mi deve dare spiegazioni, ora deve scegliere, deve dimostrare se tiene davvero alla sua vita privata, certo può aver avuto il testosterone a mille, ma io? E tutto per cosa? Per un gioco da reality?».

Vi ho visti poco prima che lui entrasse nella casa, mi sembrava così innamorato di te.

«E lo era, lo è, come dice lui. Ma lui, da sempre, non riesce stare solo, è sempre stato così. Io in certi momenti cerco di fare la psicologa, mi domando: è una recita? Ci è cascato? O è lui ad aver creato ad arte tutto? E poi quello che ha detto su di me?».

A che cosa ti riferisci?

«Dire che non mi devo lamentare, che mi ha lasciato le carte di credito piene. Io nella mia vita ho sempre lavorato, non ho mai fatto la mantenuta, mai. E le carte le ho per pagare il mutuo, e anche nelle spese di casa ho sempre fatto la mia parte».

