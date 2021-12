1 Le accuse dell’ex fidanzata di Alex Belli

Alex Belli è certamente uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip, soprattutto dalle sue vecchie fiamme! A Nuovo TV l’ex fidanzata Hellen Scopel ha rilasciato delle dichiarazioni, riportate poi anche da Isa & Chia e Biccy, in cui lancia delle precise accuse al gieffino.

La Scopel, che in passato è stata anche corteggiatrice a Uomini e Donne di Giovanni Conversano, sembra avere il dente piuttosto avvelenato con Alex Belli, un po’ come successo per l’ex moglie Katarina Raniakova o Mila Suarez. Ma andiamo a leggere quanto raccolto dal settimanale Nuovo TV:

“Il nome d’arte gliel’ho dato io. Lui si chiama Alessandro Gabelli, troppo lungo. Ho creato un mostro! La cosa più divertente è che ha copiato il mio curriculum. Ha scritto che ha studiato recitazione al Centro Teatro Attivo, la mia scuola, ma lui non ci era mai entrato! I primi tradimenti sono iniziati dopo un paio d’anni. Lui salvava i numeri delle ragazze con nomi da uomo. Una volta, però, è arrivato un messaggio un po’ spinto da un certo “Fra di Roma”. Quella volta mi sono insospettita“.

Ha spiegato l’ex fidanzata di Alex Belli, che ha poi spiegato di non aver apprezzato tanto gli atteggiamenti dell’attore nei suoi confronti e di averlo lasciato. A seguire sempre Hellen Scopel sostiene di aver rivisto Alex quando era impegnato con Katarina:

“Successivamente ha tradito Katarina proprio con me. Continuava a cercarmi e una volta ho ceduto. Mentre ero con lui Katarina continuava a chiamarlo. Non ho più voluto vederlo“.

Accuse pesanti, dunque, quelle di Hellen Scopel a Nuovo TV. Noi di Novella2000.it ovviamente siamo a disposizione nel caso in cui i diretti interessati volessero intervenire. E a proposito di Katarina…