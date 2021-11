1 L’ex Katarina Raniavova attacca Alex Belli

Mila Suarez non è l’unica che ieri ha avuto qualcosa da ridire su Alex Belli e sul suo matrimonio, sebbene sia stata diffidata da lui prima dell’ingresso al GF Vip. Anche l’ex moglie Katarina Raniakova (anche lei diffidata) ha avuto da aggiungere dell’altro riguardo le nozze dell’attore insieme a Delia Duran.

Katarina su Instagram ha contattato Deianira Marzano, influencer e opinionista che si occupa di gossip, dopo che quest’ultima aveva pubblicato delle storie sull’argomento. La Raniakova si è presentata per poi raccontare il suo punto di vista a riguardo e puntualizzare che, a detta sua, è l’unica moglie di Alex Belli, a differenza di quel che si dice. Ma leggiamo il messaggio che ha lasciato sul profilo della Marzano:

“Ciao Deianira. Sono Katarina, la moglie di Alex (Belli ndr). La prima e l’unica, perché noi per ora non siamo ancora divorziati. Quindi per ora non si potrebbe nemmeno sposare da quanto ne so….”, ha scritto Katarina in un primo messaggio, per poi aggiungere: “Il prete è il padre di Alex. E io sono la sua prima moglie con rito in comune e non siamo ancora divorziati comunque”, ha precisato ancora Katarina parlando del matrimonio con Alex Belli.

Quanto scritto da Katarina Raniakova è uscito allo scoperto, poiché Deianira Marzano li ha condivisi tra le sue storie Instagram, come fa spesso quando si tratta di personaggi noti. Ecco lo screen dove parla di Alex Belli.

Le storie di Deianira Marzano con i messaggi dell’ex di Alex Belli

Accuse pesanti quelle di Katarina Raniakova su Alex Belli e il matrimonio con Delia Duran, che vanno ad aggiungersi a quelle di Mila Suarez, come vi abbiamo accennato e spiegato precedentemente. Ora che succederà? Ci sarà mai un confronto tra le parti dopo queste insinuazioni?

Già in passato, come ricordato da Biccy, Katarina aveva avuto da dire su Alex Belli….