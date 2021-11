1 Le storie di Mila Suarez su Alex Belli

Mila Suarez non ci sta. Nonostante la diffida, che abbiamo scoperto essere presente come raccontato da Alex Belli in Casa al GF Vip (ma anche da lei sui social), sta continuando a parlare di lui. Nelle scorse ore tra le storie di Instagram l’ex gieffina, con cui l’attore ha avuto una relazione in passato, è tornata a parlare di lui. La sudamericana ha lanciato diverse accuse e ha condiviso delle stories dove troviamo dei messaggi arrivato da alcuni follower, che porgono diverse domande sul modello.

Alcune di esse riguardano anche l’orientamento sessuale di Alex Belli, come potete ben leggere da questi screen, che riportano dei precisi quesiti: “Amore ma è vero che lui è gay o bisessuale?“. Messaggi a cui non ha aggiunto mezza parole, ma solo condivisi, di modo che tutti potessero leggere ciò che riceve quotidianamente sul suo ex.

Le storie di Mila Suarez

Queste le insinuazioni presenti sul profilo Instagram di Mila Suarez e che riguardano la vita privata di Alex Belli.

Ma non è finita, perché come riportato a Biccy, Mila Suarez ha avuto qualcosa da dire anche sul suo periodo in cui stava insieme ad Alex Belli e com’è avvenuta la rottura. Poi la stoccata anche sul matrimonio tra l’attore e Delia Duran…