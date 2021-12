1 A Casa Chi parla Katarina Raniakova

Ieri a Casa Chi è stata ospite Katarina Raniakova, l’ex moglie di Alex Belli. Riguardo l’attore e l’attuale sposa ha rilasciato delle importanti dichiarazioni, come già accaduto nelle scorse settimane. Ecco quanto gentilmente raccolto da Isa & Chia:

“Lui non è un uomo corretto, non ti dice le cose chiare. Vorrebbe una moglie che gli regali sicurezza, ma non vuole rinunciare al resto. Non si comporta nemmeno come un marito e mi dispiace per Delia. Parliamo di un uomo che ama soltanto se stesso. Mentre ho visto Delia tanto sofferente e spero che ci ragioni su e concluda il prima possibile. Si sposa, ma avete visto le sue foto del matrimonio? Aveva gli sponsor e ha cambiato 5 abiti. Si piace e vuole vedersi bello e far parlare”.

Ha spiegato l’ex moglie del gieffino. A proposito dell’abbandono di Alex Belli dal Grande Fratello Vip ha detto:

“Come mai ha lasciato il GF? Lo conosco bene e lui negli ultimi giorni non stava bene. Quando Soleil si è un po’ distaccata lui è andato in confusione. Parliamo di un uomo che dentro è piccolo ed ha bisogno di continue conferme. Sole gli dava del falso, la famiglia non gli ha mandato nessun messaggio e lui ha maturato l’idea di abbandonare il programma”

Ma non solo, perché Katarina Raniakova ha fatto delle altre rivelazioni su Alex Belli e Delia Duran…