Alex Belli giustifica il bacio con Soleil e fa una confessione privata sul suo matrimonio con Delia (VIDEO)

1 Le parole di Alex Belli sul bacio con Soleil

Non ha ancora avuto una conclusione la questione riguardante il bacio tra Alex Belli e Soleil Sorge e la conseguente reazione di Delia Duran, la moglie dell’attore. Come sappiamo, durante la festa di Halloween c’erano stati alcuni baci di Alex prima con Sophie e poi con Soleil. Ma non solo, l’attore aveva detto delle parole molto importanti riguardo il suo rapporto con la Sorge, ma aveva aggiunto che c’era solo amicizia tra loro. Anche se tutti, dentro la casa, pensavano che facessero gesti troppo forti per una semplice amicizia, anche se importante.

Convinto che Delia non fosse per niente contraria a questi gesti e li comprendesse anche, venerdì scorso Alex ha avuto l’amara sorpresa. La moglie, infatti, prima ha parlaro con Soleil e poi con lui. E ha dimostrato di essere molto infastidita da questi atteggiamenti. Belli è rimasto sconvolto ed è arrivato anche a pensare di lasciare il Grande Fratello Vip perché preoccupato del suo rapporto.

Parlando con Davide Silvestri, col quale ha uno stretto rapporto, Alex ha fatto una confessione. Ha giustificato il bacio con Soleil e ha aggiunto qualcosa che sta facendo parlare i fan del reality. Un utente ha pubblicato su Tik Tok un video in cui l’attore afferma che non riesce a capire la reazione della moglie, poiché feste come quella di Halloween loro le facevano ogni venerdì.

Nel video c’è anche una citazione scritta che sembra una frase che Belli avrebbe detto prima di ciò che si sente. Ecco cosa avrebbe detto secondo quanto riportato dall’utente: “Ci ho messo 38 anni per trovare una persona libera come Delia. Noi ci siamo sposati promettendoci un amore libero. Quello che è successo nella notte di Halloween succede ogni venerdì a casa nostra. Stella viene in vacanza con noi, vive con voi. Man capisci?”.

Il web quindi pensa che Alex Belli e la moglie Delia Duran abbiano una relazione molto libera che coinvolge anche altre persone. Ovviamente noi ci dissociamo da qualsiasi pensiero derivante dal web e riportiamo solo quello che credono e hanno scritto i fan. Come sempre, siamo a disposizione per tutti i chiarimenti e dichiarazioni da parte dei diretti interessati.

Intanto a Soleil sono venuti dei dubbi su tutta questa storia…