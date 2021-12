1 Il messaggio di Alex Belli

Nonostante Alex Belli abbia lasciato la casa del Grande Fratello Vip 6 da diversi giorni, l’attore sta continuando a far discutere di sé. Proprio in queste ore infatti l’ex gieffino ha inviato un messaggio ai Vipponi, per augurare loro un buon Natale. Ma non solo. Alex infatti ha anche menzionato alcuni dei suoi amici più cari all’interno del reality, tra cui naturalmente anche Soleil Sorge. Questo il messaggio che Belli ha inviato al suoi compagni:

“Cari grandi fratelli e sorelle, nonostante io non sia fisicamente lì con voi, il mio cuore e le mie energie sono in ogni angolo di quella casa. Sappiate che mi mancate tanto. A te Katia, mia insegnante di vigore e di vita. A te David, mio compagno di creatività e leggerezza. E a te Manuel, mio consigliere, con la forza di mille uomini. A Manila, con la tua forza alfa che regge la casa. Alla piccola Sophie, anche a te che compi gli anni nel mio stesso giorno. Infine a te Sole, compagna di avventura e di chimiche artistiche. A tutti voi che mi avete lasciato nel cuore il vostro amore, buon Natale, Alex”.

Ma non solo. Alex Belli infatti ha anche inviato un regalo ai Vipponi: una sua statuina! A quel punto non è tardata ad arrivare la reazione di Soleil Sorge, che dopo aver augurato un buon compleanno e un buon Natale all’attore, ha affermato ironicamente (QUI per il video):

“Ci ha regalato sé stesso, strano, non me lo sarei mai aspettato da lui”.

Nel mentre solo qualche ora fa Alex Belli nel corso di un’intervista ha svelato qual è stato l’unico momento in cui ha mentito all’interno del Grande Fratello Vip. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.