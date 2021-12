1 GF Vip: Alex Belli pronto a lasciare Delia Duran?

Su Whoopsee sono state pubblicate delle foto che vedono Delia Duran in compagnia di un altro uomo. La modella e il misterioso accompagnatore si sono ritrovati in un ristorante argentino di Milano, “El Carnicero”, dove hanno trascorso la serata e scambiato dei baci. Immagini che sono state mostrate poi ad Alex Belli durante la puntata del GF Vip di ieri.

L’attore non l’ha presa benissimo e fin da subito ha dichiarato che quei baci tra sua moglie e il ragazzo in questione “Sono finti come le banconote da due euro. Devi fare ben altro per ingelosirmi“, ha detto rivolgendosi direttamente a Delia. Alfonso Signorini ha fatto anche sapere ad Alex Belli che Delia ha preferito non incontrarlo, ma tramite il conduttore ha consigliato a suo marito di guardarsi bene le foto.

Alex Belli, piuttosto arrabbiato, ha detto che questi gossip finti non fanno parte della sua natura e non capisce perché Delia Duran si sia spinta a tanto. Il gieffino ha ripercorso anche i momenti del confronto tra i due di diverse settimane fa e ha invitato sua moglie a un ennesimo faccia a faccia.

Se nei vari momenti di pausa tra pubblicità e altro Alex Belli è parso piuttosto furioso, anche nel post puntata non è sembrato da meno, tanto da lasciarsi sfuggire in confidenza con Soleil Sorge: “È dura la cosa che ti sto dicendo, ma o esco e vado a mettere apposto le cose o chiamo Delia e le dico che la nostra storia è finite. A me quella roba non mi rappresenta e tu sai che io ho le p***e per fare una cosa del genere. Non vado avanti mesi qua dentro con questa roba qua o vedere paparazzate del c***o o vedere stare male la donna che amo”.

Soleil: "Stai dando un messaggio a Delia, vai farlo in un altra regia che ho cose più serie a cui pensare"😳#gfvip pic.twitter.com/7oRm6eeXZC — Il Tuttologo (@NLutto) December 11, 2021

In queste immagini Alex Belli è parso piuttosto risoluto e deciso, in un modo o nell’altro a porre finire a questa situazione. Già nei giorni scorsi aveva parlato di una possibile rottura con Delia Duran e come potrebbe reagire semmai dovesse accadere…