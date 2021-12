L’opinione di Alex Belli sulle foto di Delia Duran

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip abbiamo finalmente visto la reazione di Alex Belli alle foto scattate a Delia Duran mentre bacia un altro uomo. L’attore ha dichiarato: “Sono finti come le banconote da due euro. Devi fare ben altro per ingelosirmi“. Il pubblico è insorto facendo un verso di stupore, come a dire che non potevano credere alle loro orecchie a sentire una reazione così fredda e composta. Alfonso, quindi, ha rivelato di aver invitato la Duran, questa la risposta della moglie: “Non ho nessuna intenzione di venire. Dite ad Alex di guardarsi le foto e basta“.

Alex ha modo di vedere delle foto molto chiare di Delia… Che sensazioni si staranno muovendo dentro di lui? #GFVIP pic.twitter.com/AbgB7ht34x — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 10, 2021

Alex, perciò, ha continuato: “Fai questi fake gossip che io odio totalmente, non fanno parte di me. Mai fatti nella mia vita. Io almeno sono vero. Quando vorrai venire qua per capire. Ti invito a venire qua“. Ha, poi, proseguito parlando dell’ultima volta che ha visto la moglie nella Casa: “Negli ultimi dieci secondi quando si è rilassata ed è venuta fuori la Delia che conosco io. Lì mi è sembrata più vera. Non siamo una coppia aperta. Abbiamo la nostra vita senza appesantirci. Componente fondamentale per la mia vita“. Ha proseguito:

Quando vedo queste foto qua… Il ragazzo che non è un il tipo di Delia. Se vuoi farmi una provocazione sei sulla strada sbagliata. Ho bisogno che tu sia qui. Un’ora qui nella casa con me e Soleil. Per confrontarci e aprire il nostro cuore.

Parola, poi alle opinioniste. La prima ad aprire le danze è stata Adriana, la quale ha detto ad Alex Belli: “Lui più di tanto non prova grande turbamento a vedere queste foto perché sa che ha fatto altro lui. Chi ha seguito il live… Alle 8:30, qualche giorno fa, sotto le coperte c’è stato un movimento sussultorio mentre Davide dormiva. A me ha fatto pensare ad altro.. Secondo me non avevano incubi in quel momento… Poi però… Se tu sei là, quando vedi due livelli così diversi non ti scomponi“.

Sotto le coperte tra Alex e Soleil è tutto così "casto"? #GFVIP pic.twitter.com/PCyliF59Fu — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 10, 2021

L’attore, perciò, replica: “Se Delia si innamorasse di qualcuno fuori… Ma vedere queste foto cosa può provocarmi? Sotto le coperte è molto più casto di tante altre cose e diverso da queste cose qua“. A intervenire per ultima è stata Sonia: “Perché pensiamo che delia possa averlo fatto per ripicca? Magari anche Delia ha piacere di farsi gli affari suoi con un uomo. No?“. Alex ha concluso con: “Libera di fare quello che vuole“. Continuate a seguirci.

