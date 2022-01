Alex Belli ha lasciato l’Italia dopo l’ultima puntata del GF Vip (FOTO)

1 GF Vip: Alex Belli ha lasciato l’Italia

“Game over”. Così ha scritto sui social dopo la puntata di lunedì Alex Belli, lasciando intendere di non voler più essere coinvolto in quello che è considerato il triangolo amoroso del GF Vip, che lo vede protagonista insieme a sua moglie Delia Duran e Soleil Sorge. Sebbene non tutti siano convinti che l’attore non farà più ritorno in studio (su tutti Aldo Montano), nelle scorse ore ci sono state delle novità importanti.

Alex Belli, infatti, ha lasciato l’Italia. L’ex gieffino ha pubblicato delle storie su Instagram dove ha detto che avrebbe raggiunto l’amico Alessandro Filippi, make-up artist che fa parte della sua squadra lavorativa a Milano. Così Belli ha salutato il nostro Paese “bye bye Italy”, ha scritto. Ad accompagnare queste storie la canzone di Domenico Modugno Nel blu dipinto di blu.

Successivamente due ore dopo Alex Belli ha postato un’altra storia facendo sapere di essere quasi giunto a destinazione, ovvero a Sharm el-Sheikh. Si tratterebbe di un viaggio di lavoro, che gli permetterà senza dubbio anche di riflettere dopo quanto successo recentemente. Ecco le immagini…

Le storie Instagram di Alex Belli

Ora vi chiederete: Alex Belli non tornerà al GF Vip? Al momento non ci è dato saperlo. Ciò che è sicuro, però, viste le normative e restrizioni dovute al Covid-19, non potrà presenziare per le prossime puntate. Per lui, infatti, una volta tornato nel nostro Paese è prevista una quarantena di 10 giorni e tampone negativo al seguito, potrà ritornare in puntata.

Chissà come reagiranno Delia Duran e Soleil Sorge nello scoprire che Alex Belli non sarà presente. Intanto proprio in studio durante lo scorso appuntamento ci sono stati momenti di alta tensione…