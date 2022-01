Aldo Montano rivela cosa dice Alex Belli durante la pubblicità del GF Vip

1 La rivelazione di Montano su Alex Belli

Nella puntata di Casa Chi uscita nella giornata di ieri Rosalinda Cannavò e i giornalisti Azzurra Della Penna, Valerio Palmieri e Gabriele Parpiglia, hanno avuto il piacere di accogliere Aldo Montano. Lo schermidore durante la lunga chiacchierata ha fatto una rivelazione su Alex Belli.

A un certo punto Aldo Montano ha detto la sua riguardo l’ex coinquilino del GF Vip. Secondo il pensiero del campione olimpico Alex tornerà ancora in studio e il suo messaggio sui social non è assolutamente un addio al programma. Perché? Nello spiegare le motivazioni che lo spingono a dire queste parole, Aldo ha svelato cosa dice in studio Alex Belli tra una pubblicità e l’altra:

“Se Alex lascerà davvero il GF Vip? Io uso le parole di Adriana Volpe, lui ha fatto una superca***la. Secondo me lui con quel rigiro di parole sul ‘game over’ sarà per l’ennesima volta nel programma. Che poi dovete sapere che nelle pubblicità lui mi si avvicina e con il suo modo mi fa ‘perché io faccio il 23% di share, capito?’. Io non so nemmeno cosa significhi, ma se è contento lui. A me non piace, ma capisco che può funzionare e che il programma si regga anche su quello“, si apprende da Biccy e BlogTivvù che ne hanno gentilmente raccolto le dichiarazioni.

Non Aldo che svela quello che dice Belli in pubblicità ⚰⚰pic.twitter.com/2sEsfIhWbQ — 𝑪𝒂𝒛𝒛𝒊𝒎𝒎𝒐𝒔𝒂🍸 (@ItsCazzimmosa) January 25, 2022

Dunque stando alle parole di Aldo Montano, Alex Belli tornerà presto in studio per altri confronti con sua moglie Delia Duran e con Soleil Sorge. C’è da dire, però, che l’attore nelle scorse ore avrebbe lasciato l’Italia dunque pare difficile pensare (visto le restrizioni causa Covid) rivederlo in studio venerdì stesso. Che possa fare un collegamento video? Oppure resterà nell’ombra?

Aldo Montano, intanto, sul Alex Belli ha avuto altro da dire…