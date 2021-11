Alex Belli e il mistero dell’ex moglie. Parla Delia Duran: ‘Cattiverie gratuite!’

2 Delia Duran sulle nozze con il marito

Delia Duran bolla come “Cattiverie gratuite” le speculazioni delle ultime settimane intorno al fatto che il suo matrimonio con Alex Belli non sarebbe valido. Dalle poltrone delle opinioniste del Grande Fratello VIP, in effetti, Adriana Volpe ha molto insistito che benché Alex e Delia si siano giurati amore davanti a un ministro del culto, l’attore e la modella non sono ufficialmente liberi. Alex Belli sarebbe infatti ancora formalmente legato all’ex moglie Katarina Raniakova, mentre la Duran non avrebbe ottenuto il divorzio dall’imprenditore Marco Nerozzi.

Nonostante ciò Delia e Alex persistono nel definire il loro matrimonio vero, frutto di un giuramento espresso di fronte a Dio e alle rispettive famiglie. Anzi, a dispetto delle obiezioni che gli sono state mosse per calare ombre sulla cerimonia che li ha uniti quest’estate, Delia Duran ha detto a Novella 2000:

“Queste sono solo cattiverie gratuite. Alex e io abbiamo festeggiato il compromesso d’amore. Vuol dire che abbiamo celebrato un rito religioso perché per noi è più importante la benedizione di Dio che il rito civile. Lo abbiamo mostrato anche in TV, a Pomeriggio 5 con Barbara d’Urso. Poi se un domani vorremo sposarci ufficialmente, non credo avremo problemi a farlo”.

Le dichiarazioni della modella, rese al nostro Armando Sanchez, si spingono poi oltre…